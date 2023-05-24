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Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области - РИА Новости, 24.05.2023
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
17:51 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/pamyatnik-1873923099.html
Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области
Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области - РИА Новости, 24.05.2023
Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области
В Торопце Тверской области к 950-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году, установят памятник патриарху Тихону, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:51
2023-05-24T17:51
тверская область
игорь руденя
тверская область
митрополит тихон (шевкунов)
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ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. В Торопце Тверской области к 950-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году, установят памятник патриарху Тихону, сообщает пресс-служба регионального правительства.Изготовление памятника патриарху Тихону идет в мастерской заслуженного скульптора РФ Юрия Хмелевского в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Сейчас ведется отливка элементов."Губернатор Тверской области Игорь Руденя на недавнем совещании по подготовке к знаменательной дате подчеркнул: важно обеспечить создание и обустройство в городе памятных мест и объектов, отсылающих к древней истории Торопца. Одним из таких объектов станет памятник святителю Тихону. Его установят в саду дома-музея патриарха Тихона. Это будет бронзовая скульптура на гранитном постаменте – патриарх, сидящий на скамье рядом со своим родным домом", - отметили в пресс-службе.Помимо установки памятника патриарху Тихону планируется благоустроить территорию возле музея и обустроить здесь парк. В доме, где сейчас расположены музейные экспозиции, будущий патриарх Тихон жил в 1869-1878 годах. Материалы музея посвящены быту иерея Иоанна Белавина и жизни его сына, будущего патриарха.Василий Белавин родился в 1865 году в семье приходского священника. В 1891 году был пострижен в монахи под именем Тихон, через шесть лет возведен в сан епископа Люблинского. Святитель Тихон руководил епархией РПЦ в Америке, возглавлял Ярославскую и Виленскую кафедры. В июле 1917 года архиепископ Тихон в сане митрополита возглавил Московскую кафедру РПЦ, а в августе 1917 года, когда Всероссийский поместный собор восстановил патриаршество, стал патриархом. В 1922 году патриарх Тихон был арестован, в 1925 году он ушел из жизни. Патриарх Тихон был канонизирован архиерейским собором РПЦ в 1989 году.Всего в рамках празднования 950-летия города Торопца планируется реализовать около 40 инфраструктурных проектов, среди которых реставрация святынь, ремонт социальных учреждений, создание новых объектов, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230523/podmoskove-1873606814.html
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игорь руденя, тверская область, митрополит тихон (шевкунов)
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Митрополит Тихон (Шевкунов)

Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области

© Фото предоставлено правительством Тверской областиПамятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области
Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области
© Фото предоставлено правительством Тверской области
Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. В Торопце Тверской области к 950-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году, установят памятник патриарху Тихону, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Изготовление памятника патриарху Тихону идет в мастерской заслуженного скульптора РФ Юрия Хмелевского в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Сейчас ведется отливка элементов.
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя на недавнем совещании по подготовке к знаменательной дате подчеркнул: важно обеспечить создание и обустройство в городе памятных мест и объектов, отсылающих к древней истории Торопца. Одним из таких объектов станет памятник святителю Тихону. Его установят в саду дома-музея патриарха Тихона. Это будет бронзовая скульптура на гранитном постаменте – патриарх, сидящий на скамье рядом со своим родным домом", - отметили в пресс-службе.
Помимо установки памятника патриарху Тихону планируется благоустроить территорию возле музея и обустроить здесь парк. В доме, где сейчас расположены музейные экспозиции, будущий патриарх Тихон жил в 1869-1878 годах. Материалы музея посвящены быту иерея Иоанна Белавина и жизни его сына, будущего патриарха.
Жители в городе Калязин Тверской области - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
Дорогу-турмаршрут из Подмосковья в Калязин отремонтируют в Тверской области
23 мая, 13:43
Василий Белавин родился в 1865 году в семье приходского священника. В 1891 году был пострижен в монахи под именем Тихон, через шесть лет возведен в сан епископа Люблинского. Святитель Тихон руководил епархией РПЦ в Америке, возглавлял Ярославскую и Виленскую кафедры. В июле 1917 года архиепископ Тихон в сане митрополита возглавил Московскую кафедру РПЦ, а в августе 1917 года, когда Всероссийский поместный собор восстановил патриаршество, стал патриархом. В 1922 году патриарх Тихон был арестован, в 1925 году он ушел из жизни. Патриарх Тихон был канонизирован архиерейским собором РПЦ в 1989 году.
Всего в рамках празднования 950-летия города Торопца планируется реализовать около 40 инфраструктурных проектов, среди которых реставрация святынь, ремонт социальных учреждений, создание новых объектов, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьМитрополит Тихон (Шевкунов)
 
 
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