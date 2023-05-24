https://ria.ru/20230524/pamyatnik-1873923099.html
Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области
Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области - РИА Новости, 24.05.2023
Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области
В Торопце Тверской области к 950-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году, установят памятник патриарху Тихону, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:51
2023-05-24T17:51
2023-05-24T17:51
тверская область
игорь руденя
тверская область
митрополит тихон (шевкунов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873914464_0:124:1300:855_1920x0_80_0_0_7eb2f85506e342074075d59ee49cd8b4.jpg
ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. В Торопце Тверской области к 950-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году, установят памятник патриарху Тихону, сообщает пресс-служба регионального правительства.Изготовление памятника патриарху Тихону идет в мастерской заслуженного скульптора РФ Юрия Хмелевского в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Сейчас ведется отливка элементов."Губернатор Тверской области Игорь Руденя на недавнем совещании по подготовке к знаменательной дате подчеркнул: важно обеспечить создание и обустройство в городе памятных мест и объектов, отсылающих к древней истории Торопца. Одним из таких объектов станет памятник святителю Тихону. Его установят в саду дома-музея патриарха Тихона. Это будет бронзовая скульптура на гранитном постаменте – патриарх, сидящий на скамье рядом со своим родным домом", - отметили в пресс-службе.Помимо установки памятника патриарху Тихону планируется благоустроить территорию возле музея и обустроить здесь парк. В доме, где сейчас расположены музейные экспозиции, будущий патриарх Тихон жил в 1869-1878 годах. Материалы музея посвящены быту иерея Иоанна Белавина и жизни его сына, будущего патриарха.Василий Белавин родился в 1865 году в семье приходского священника. В 1891 году был пострижен в монахи под именем Тихон, через шесть лет возведен в сан епископа Люблинского. Святитель Тихон руководил епархией РПЦ в Америке, возглавлял Ярославскую и Виленскую кафедры. В июле 1917 года архиепископ Тихон в сане митрополита возглавил Московскую кафедру РПЦ, а в августе 1917 года, когда Всероссийский поместный собор восстановил патриаршество, стал патриархом. В 1922 году патриарх Тихон был арестован, в 1925 году он ушел из жизни. Патриарх Тихон был канонизирован архиерейским собором РПЦ в 1989 году.Всего в рамках празднования 950-летия города Торопца планируется реализовать около 40 инфраструктурных проектов, среди которых реставрация святынь, ремонт социальных учреждений, создание новых объектов, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230523/podmoskove-1873606814.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873914464_0:0:1173:880_1920x0_80_0_0_64d87e80e405a6ed69cdbc45d325a18d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, митрополит тихон (шевкунов)
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область, Митрополит Тихон (Шевкунов)
ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. В Торопце Тверской области к 950-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году, установят памятник патриарху Тихону, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Изготовление памятника патриарху Тихону идет в мастерской заслуженного скульптора РФ
Юрия Хмелевского в городе Переславль-Залесский Ярославской области
. Сейчас ведется отливка элементов.
"Губернатор Тверской области Игорь Руденя
на недавнем совещании по подготовке к знаменательной дате подчеркнул: важно обеспечить создание и обустройство в городе памятных мест и объектов, отсылающих к древней истории Торопца. Одним из таких объектов станет памятник святителю Тихону. Его установят в саду дома-музея патриарха Тихона. Это будет бронзовая скульптура на гранитном постаменте – патриарх, сидящий на скамье рядом со своим родным домом", - отметили в пресс-службе.
Помимо установки памятника патриарху Тихону планируется благоустроить территорию возле музея и обустроить здесь парк. В доме, где сейчас расположены музейные экспозиции, будущий патриарх Тихон жил в 1869-1878 годах. Материалы музея посвящены быту иерея Иоанна Белавина и жизни его сына, будущего патриарха.
Дорогу-турмаршрут из Подмосковья в Калязин отремонтируют в Тверской области
Василий Белавин родился в 1865 году в семье приходского священника. В 1891 году был пострижен в монахи под именем Тихон, через шесть лет возведен в сан епископа Люблинского. Святитель Тихон руководил епархией РПЦ
в Америке
, возглавлял Ярославскую и Виленскую кафедры. В июле 1917 года архиепископ Тихон в сане митрополита возглавил Московскую кафедру РПЦ, а в августе 1917 года, когда Всероссийский поместный собор восстановил патриаршество, стал патриархом. В 1922 году патриарх Тихон был арестован, в 1925 году он ушел из жизни. Патриарх Тихон был канонизирован архиерейским собором РПЦ в 1989 году.
Всего в рамках празднования 950-летия города Торопца планируется реализовать около 40 инфраструктурных проектов, среди которых реставрация святынь, ремонт социальных учреждений, создание новых объектов, пояснили в пресс-службе.