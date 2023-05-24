https://ria.ru/20230524/pamyatnik-1873923099.html

Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области

Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области - РИА Новости, 24.05.2023

Памятник патриарху Тихону установят в Торопце Тверской области

В Торопце Тверской области к 950-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году, установят памятник патриарху Тихону, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:51

2023-05-24T17:51

2023-05-24T17:51

тверская область

игорь руденя

тверская область

митрополит тихон (шевкунов)

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ТВЕРЬ, 24 мая – РИА Новости. В Торопце Тверской области к 950-летию города, которое будет отмечаться в 2024 году, установят памятник патриарху Тихону, сообщает пресс-служба регионального правительства.Изготовление памятника патриарху Тихону идет в мастерской заслуженного скульптора РФ Юрия Хмелевского в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Сейчас ведется отливка элементов."Губернатор Тверской области Игорь Руденя на недавнем совещании по подготовке к знаменательной дате подчеркнул: важно обеспечить создание и обустройство в городе памятных мест и объектов, отсылающих к древней истории Торопца. Одним из таких объектов станет памятник святителю Тихону. Его установят в саду дома-музея патриарха Тихона. Это будет бронзовая скульптура на гранитном постаменте – патриарх, сидящий на скамье рядом со своим родным домом", - отметили в пресс-службе.Помимо установки памятника патриарху Тихону планируется благоустроить территорию возле музея и обустроить здесь парк. В доме, где сейчас расположены музейные экспозиции, будущий патриарх Тихон жил в 1869-1878 годах. Материалы музея посвящены быту иерея Иоанна Белавина и жизни его сына, будущего патриарха.Василий Белавин родился в 1865 году в семье приходского священника. В 1891 году был пострижен в монахи под именем Тихон, через шесть лет возведен в сан епископа Люблинского. Святитель Тихон руководил епархией РПЦ в Америке, возглавлял Ярославскую и Виленскую кафедры. В июле 1917 года архиепископ Тихон в сане митрополита возглавил Московскую кафедру РПЦ, а в августе 1917 года, когда Всероссийский поместный собор восстановил патриаршество, стал патриархом. В 1922 году патриарх Тихон был арестован, в 1925 году он ушел из жизни. Патриарх Тихон был канонизирован архиерейским собором РПЦ в 1989 году.Всего в рамках празднования 950-летия города Торопца планируется реализовать около 40 инфраструктурных проектов, среди которых реставрация святынь, ремонт социальных учреждений, создание новых объектов, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230523/podmoskove-1873606814.html

тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, митрополит тихон (шевкунов)