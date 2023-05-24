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Мишустин: Россия и Китай ответят на попытки ряда стран навязать свою волю
Мишустин: Россия и Китай ответят на попытки ряда стран навязать свою волю - РИА Новости, 24.05.2023
Мишустин: Россия и Китай ответят на попытки ряда стран навязать свою волю
Россия и Китай, которые противостоят попыткам сохранить глобальное доминирование, использовать незаконные санкции для навязывание своей воли независимым... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:46
2023-05-24T11:46
2023-05-24T11:46
россия
китай
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
в мире
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Россия и Китай, которые противостоят попыткам сохранить глобальное доминирование, использовать незаконные санкции для навязывание своей воли независимым государствам, дадут решительный отпор этим опасным устремлениям и создадут условия для продвижения вперёд, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы искренне дорожим многовековыми узами добрососедства, партнёрства и сотрудничества, которые связывают Российскую Федерацию и Китайскую народную республику. Для нас это имеет особое значение в условиях усиливающейся турбулентности на международной арене. Наши страны вместе противостоят попыткам коллективного Запада сохранить глобальное доминирование, использовать незаконные санкции для навязывание своей воли независимым государствам", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином. "Уверен, что Россия и Китай дадут решительный отпор этим опасным устремлениям и создадут благоприятные условия для уверенного продвижения вперёд - к нашим общим стратегическим целям", - добавил он. Мишустин также рассказал о встрече со своим коллегой Ли Цяном, которая прошла ранее, назвал переговоры содержательными. По его словам, стороны констатировали успехи на направлении торгово-экономического сотрудничества и выступают за открытие новых перспективных направлений, чтобы обеспечить к 2030 году новое качество российско-китайских отношений. "Наряду с укреплением торгово-экономического сотрудничества считаем важным расширить культурные и гуманитарные связи. Они цементируют основу дружбу и взаимной симпатии наших народов, которые мы должны передать будущим поколениям граждан России и Китая", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230524/stabilnost-1873791963.html
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россия, китай, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, в мире
Россия, Китай, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян, В мире
Мишустин: Россия и Китай ответят на попытки ряда стран навязать свою волю
Мишустин: Россия и Китай дадут отпор попыткам ряда стран навязать свою волю через санкции