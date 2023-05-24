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В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции - РИА Новости, 24.05.2023
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13:44 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/otnosheniya-1873854768.html
В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции
В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции - РИА Новости, 24.05.2023
В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции
Отношения с Грецией находятся в глубоком кризисе, признаков интереса Афин к их восстановлению не просматривается, заявила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:44
2023-05-24T13:44
россия
греция
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Отношения с Грецией находятся в глубоком кризисе, признаков интереса Афин к их восстановлению не просматривается, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Некогда особенные, традиционно дружественные российско-греческие отношения находятся сегодня в глубоком кризисе. Причины известны, мы о них говорили, образовались эти причины не по нашей воле. Признаков интереса Афин к восстановлению сотрудничества, а это сотрудничество сама же греческая сторона и демонтировала, пока не просматривается", - заявила Захарова на брифинге.
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россия, греция, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Греция, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции

Захарова: в МИД не видят интереса Афин к восстановлению отношений с Москвой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Отношения с Грецией находятся в глубоком кризисе, признаков интереса Афин к их восстановлению не просматривается, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Некогда особенные, традиционно дружественные российско-греческие отношения находятся сегодня в глубоком кризисе. Причины известны, мы о них говорили, образовались эти причины не по нашей воле. Признаков интереса Афин к восстановлению сотрудничества, а это сотрудничество сама же греческая сторона и демонтировала, пока не просматривается", - заявила Захарова на брифинге.
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