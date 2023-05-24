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В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции
В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции - РИА Новости, 24.05.2023
В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции
Отношения с Грецией находятся в глубоком кризисе, признаков интереса Афин к их восстановлению не просматривается, заявила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:44
2023-05-24T13:44
2023-05-24T13:44
россия
греция
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Отношения с Грецией находятся в глубоком кризисе, признаков интереса Афин к их восстановлению не просматривается, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Некогда особенные, традиционно дружественные российско-греческие отношения находятся сегодня в глубоком кризисе. Причины известны, мы о них говорили, образовались эти причины не по нашей воле. Признаков интереса Афин к восстановлению сотрудничества, а это сотрудничество сама же греческая сторона и демонтировала, пока не просматривается", - заявила Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20230523/tsipras-1873569790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, греция, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Греция, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции
Захарова: в МИД не видят интереса Афин к восстановлению отношений с Москвой