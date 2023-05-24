https://ria.ru/20230524/otnosheniya-1873854768.html

В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции

В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции - РИА Новости, 24.05.2023

В МИД заявили о кризисе прежде дружественных отношений России и Греции

Отношения с Грецией находятся в глубоком кризисе, признаков интереса Афин к их восстановлению не просматривается, заявила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:44

2023-05-24T13:44

2023-05-24T13:44

россия

греция

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_121:0:3453:1874_1920x0_80_0_0_3f143a274171bf662748c01bee56685e.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Отношения с Грецией находятся в глубоком кризисе, признаков интереса Афин к их восстановлению не просматривается, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Некогда особенные, традиционно дружественные российско-греческие отношения находятся сегодня в глубоком кризисе. Причины известны, мы о них говорили, образовались эти причины не по нашей воле. Признаков интереса Афин к восстановлению сотрудничества, а это сотрудничество сама же греческая сторона и демонтировала, пока не просматривается", - заявила Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20230523/tsipras-1873569790.html

россия

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, греция, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)