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Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию
Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию - РИА Новости, 24.05.2023
Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию
Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что не знает, где украинские диверсанты раздобыли американскую... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T23:28
2023-05-24T23:28
2023-05-24T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
белгородская область
россия
киев
андрей черняков
министерство обороны украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что не знает, где украинские диверсанты раздобыли американскую технику, которая применялась при нападении на Белгородскую область, сообщает издание Politico. По его словам, военная помощь Запада предназначается украинским войскам. "Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками", - добавил он. Как утверждает представитель ГУР, он не знает, где диверсанты достали американскую технику. По словам Черняка, они действуют самостоятельно, однако признал, что управление поддерживает с ними контакты.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгородская область, Россия, Киев, Андрей Черняков, Министерство обороны Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию
Politico: Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Белгородчину