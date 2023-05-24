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Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 24.05.2023 (обновлено: 23:35 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873974872.html
Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию
Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию - РИА Новости, 24.05.2023
Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию
Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что не знает, где украинские диверсанты раздобыли американскую... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T23:28
2023-05-24T23:35
специальная военная операция на украине
в мире
белгородская область
россия
киев
андрей черняков
министерство обороны украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что не знает, где украинские диверсанты раздобыли американскую технику, которая применялась при нападении на Белгородскую область, сообщает издание Politico. По его словам, военная помощь Запада предназначается украинским войскам. "Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками", - добавил он. Как утверждает представитель ГУР, он не знает, где диверсанты достали американскую технику. По словам Черняка, они действуют самостоятельно, однако признал, что управление поддерживает с ними контакты.
https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html
белгородская область
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в мире, белгородская область, россия, киев, андрей черняков, министерство обороны украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгородская область, Россия, Киев, Андрей Черняков, Министерство обороны Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Россию

Politico: Киев заявил, что не знает, где ДРГ взяла оружие США для атаки на Белгородчину

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Черняк утверждает, что не знает, где украинские диверсанты раздобыли американскую технику, которая применялась при нападении на Белгородскую область, сообщает издание Politico.
По его словам, военная помощь Запада предназначается украинским войскам. "Каждая пуля отслеживается не только нами, но также нашими западными союзниками", - добавил он.
Как утверждает представитель ГУР, он не знает, где диверсанты достали американскую технику. По словам Черняка, они действуют самостоятельно, однако признал, что управление поддерживает с ними контакты.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородская областьРоссияКиевАндрей ЧерняковМинистерство обороны УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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