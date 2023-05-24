https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873917255.html

Польша поставила Украине оружия более чем на три миллиарда евро

Польша поставила Украине оружия более чем на три миллиарда евро - РИА Новости, 24.05.2023

Польша поставила Украине оружия более чем на три миллиарда евро

Польша поставила Украине вооружения и военной техники более чем на три миллиарда евро, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T17:39

2023-05-24T17:39

2023-05-24T17:39

специальная военная операция на украине

украина

польша

россия

руслан стефанчук

сергей лавров

матеуш моравецкий

нато

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ВАРШАВА, 24 мая – РИА Новости. Польша поставила Украине вооружения и военной техники более чем на три миллиарда евро, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Польши. В настоящее время в Польше находится спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. "Встреча премьер-министра Матеуша Моравецкого с председателем Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком в Канцелярии премьера. Затронутые вопросы - это среди прочего военная поддержка Украины: стоимость наших поставок оружия, боеприпасов и военной техники уже превысила три миллиарда евро", - говорится в сообщении. С начала спецоперации Польша передала Украине более 300 танков, 14 истребителей МиГ-29, большое количество боеприпасов для реактивной и ствольной артиллерии, а также для стрелкового оружия, разведывательные беспилотники, один БПЛА Bayraktar, несколько десятков 155 мм самоходных артиллерийских установок Krab, зенитные ракетные комплексы "Оса" и переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun, более 100 различных бронеавтомобилей, реактивные системы залпового огня советского производства. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230519/polsha-1872943171.html

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украина, польша, россия, руслан стефанчук, сергей лавров, матеуш моравецкий, нато, верховная рада украины, миг-29