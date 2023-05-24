https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873896131.html

Чешские оружейники заявили о небывалом спросе из-за конфликта на Украине

Чешские оружейники заявили о небывалом спросе из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 24.05.2023

Чешские оружейники заявили о небывалом спросе из-за конфликта на Украине

в среду глава Ассоциации оборонной и охранной промышленности Йиржи Гинек. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:21

2023-05-24T16:21

2023-05-24T16:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Чешская республика переживает крупнейший за 30 лет бум оружейной промышленности из-за конфликта на Украине и высокого спроса на оружие в Евросоюзе, сообщил телеканалу CT24 в среду глава Ассоциации оборонной и охранной промышленности Йиржи Гинек. "Мы в ситуации, подобной которой никогда не было… Мы делаем все, что можем, чтобы удовлетворять спрос как нашей армии, так и вооруженных сил Украины, а также других стран", - сказал он журналистам телеканала CT24 на оружейном форуме в Брно. Большинство стран мира, особенно в Европе, долгое время не инвестировали в свою обороноспособность, где превалировал дух "вечного мира", а сейчас возникла необходимость пополнить арсеналы, от чего и процветает оружейная промышленность в Чехии и не только, добавил Гинек. По словам Гинека, 85-90% продукции компаний, входящих в ассоциацию, идет на экспорт. Важную его долю составляют поставки для ВСУ, но конфликт на Украине рано или поздно закончится, поэтому чешским промышленникам необходимо заблаговременно укрепиться и на других рынках, считает он. Ассоциация оборонной и охранной промышленности объединяет производителей и экспортеров военной техники, снаряжения и вооружения со всей Чехии. Она сотрудничает с Европейским оборонным агентством и НАТО. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873871211.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, чехия, вооруженные силы украины, нато, европейское оборонное агентство, пентагон