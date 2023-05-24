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Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву
Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 24.05.2023
Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву
Госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:38
2023-05-24T14:38
2023-05-24T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
мария захарова
государственный департамент сша
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим регионам, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Госдепартаменту нужно вместо вбросов заняться очень конкретной предметной темой, связанной с оружием, а именно с бесконтрольными поставками, которые они по линии своих структур осуществляют в регион под предлогом помощи киевскому режиму. А на самом деле это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты", – сказала Захарова на брифинге МИД, отвечая на вопрос о якобы закупках группой "Вагнер" оружия через Мали. Она посоветовала США обратить внимание на то, что оружие, поставляемое в рамках помощи киевскому режиму, тут же попадает на черный рынок. Госдеп США ранее обвинил группу "Вагнер" в намерениях закупить вооружение через Мали для использования на Украине, не приведя доказательств.
https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, мария захарова, государственный департамент сша, евросоюз
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Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву
Захарова призвала США обратить внимание на поставленное Киеву оружие, оно кочует по Европе