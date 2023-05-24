https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873871211.html

Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву

Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 24.05.2023

Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву

Госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:38

2023-05-24T14:38

2023-05-24T14:38

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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мария захарова

государственный департамент сша

евросоюз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим регионам, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Госдепартаменту нужно вместо вбросов заняться очень конкретной предметной темой, связанной с оружием, а именно с бесконтрольными поставками, которые они по линии своих структур осуществляют в регион под предлогом помощи киевскому режиму. А на самом деле это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты", – сказала Захарова на брифинге МИД, отвечая на вопрос о якобы закупках группой "Вагнер" оружия через Мали. Она посоветовала США обратить внимание на то, что оружие, поставляемое в рамках помощи киевскому режиму, тут же попадает на черный рынок. Госдеп США ранее обвинил группу "Вагнер" в намерениях закупить вооружение через Мали для использования на Украине, не приведя доказательств.

https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, мария захарова, государственный департамент сша, евросоюз