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Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:38 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873871211.html
Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву
Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву - РИА Новости, 24.05.2023
Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву
Госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:38
2023-05-24T14:38
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
мария захарова
государственный департамент сша
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим регионам, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Госдепартаменту нужно вместо вбросов заняться очень конкретной предметной темой, связанной с оружием, а именно с бесконтрольными поставками, которые они по линии своих структур осуществляют в регион под предлогом помощи киевскому режиму. А на самом деле это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты", – сказала Захарова на брифинге МИД, отвечая на вопрос о якобы закупках группой "Вагнер" оружия через Мали. Она посоветовала США обратить внимание на то, что оружие, поставляемое в рамках помощи киевскому режиму, тут же попадает на черный рынок. Госдеп США ранее обвинил группу "Вагнер" в намерениях закупить вооружение через Мали для использования на Украине, не приведя доказательств.
https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html
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в мире, сша, украина, мария захарова, государственный департамент сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Мария Захарова, Государственный департамент США, Евросоюз
Захарова дала совет Госдепу США из-за поставок оружия Киеву

Захарова призвала США обратить внимание на поставленное Киеву оружие, оно кочует по Европе

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдепартамент США должен обратить внимание на то, что поставляемое Украине оружие уходит на черный рынок и распространяется не только по Европе, но и по другим регионам, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"Госдепартаменту нужно вместо вбросов заняться очень конкретной предметной темой, связанной с оружием, а именно с бесконтрольными поставками, которые они по линии своих структур осуществляют в регион под предлогом помощи киевскому режиму. А на самом деле это оружие уже давным-давно кочует не только по европейскому континенту и в странах ЕС, но уже перешло и на другие континенты", – сказала Захарова на брифинге МИД, отвечая на вопрос о якобы закупках группой "Вагнер" оружия через Мали.
Она посоветовала США обратить внимание на то, что оружие, поставляемое в рамках помощи киевскому режиму, тут же попадает на черный рынок.
Госдеп США ранее обвинил группу "Вагнер" в намерениях закупить вооружение через Мали для использования на Украине, не приведя доказательств.
Истребители ВВС США F-16 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Европа не спешит давать Киеву истребители F-16
Вчера, 09:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМария ЗахароваГосударственный департамент СШАЕвросоюз
 
 
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