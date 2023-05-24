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Темпы доставки оружия на Украину из США ускорились, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:04 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873827752.html
Темпы доставки оружия на Украину из США ускорились, пишут СМИ
Темпы доставки оружия на Украину из США ускорились, пишут СМИ - РИА Новости, 24.05.2023
Темпы доставки оружия на Украину из США ускорились, пишут СМИ
Темпы доставки вооружения на Украину из США ускорились на 30% по сравнению с периодом начала специальной военной операции РФ, сообщает издание Defence One со... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:04
2023-05-24T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Темпы доставки вооружения на Украину из США ускорились на 30% по сравнению с периодом начала специальной военной операции РФ, сообщает издание Defence One со ссылкой на представителя 21-го командования тылового обеспечения американских вооруженных сил. "Базирующееся в Европе подразделение, отвечающее за доставку оружия на Украину, ускорило поставки на 30% по сравнению с началом полномасштабного вторжения России в прошлом году", - приводит издание слова представителя командования. Он объяснил ускорение темпов тем, что армия США заново осваивает методы быстрого перемещения техники и солдат времен холодной войны. Он добавил, что американские вооруженные силы научились быть более эффективными в вопросах транспортировки. Издание отмечает, что по состоянию на 21 мая США отправили или пообещали поставить Украине вооружения и оборудования на 38 миллиардов долларов, большая часть которых поступила из запасов США. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230513/pomosch-1871475692.html
https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html
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в мире, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США
Темпы доставки оружия на Украину из США ускорились, пишут СМИ

Defence One: темпы доставки оружия Киеву из США ускорились на 30 процентов за время СВО

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Темпы доставки вооружения на Украину из США ускорились на 30% по сравнению с периодом начала специальной военной операции РФ, сообщает издание Defence One со ссылкой на представителя 21-го командования тылового обеспечения американских вооруженных сил.
«
"Базирующееся в Европе подразделение, отвечающее за доставку оружия на Украину, ускорило поставки на 30% по сравнению с началом полномасштабного вторжения России в прошлом году", - приводит издание слова представителя командования.
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Он объяснил ускорение темпов тем, что армия США заново осваивает методы быстрого перемещения техники и солдат времен холодной войны. Он добавил, что американские вооруженные силы научились быть более эффективными в вопросах транспортировки.
Издание отмечает, что по состоянию на 21 мая США отправили или пообещали поставить Украине вооружения и оборудования на 38 миллиардов долларов, большая часть которых поступила из запасов США.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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