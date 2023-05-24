https://ria.ru/20230524/organy-1873841197.html
Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ
Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 24.05.2023
Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ
Международные структуры не делают вид, что не замечают сообщения об изъятии органов погибших солдат украинских войск в Херсоне, заявила в среду официальный... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:47
2023-05-24T12:47
2023-05-24T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсон
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_08bfa3170f944584b5113f2e5f7eb3b9.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международные структуры не делают вид, что не замечают сообщения об изъятии органов погибших солдат украинских войск в Херсоне, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях заявил РИА Новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинских войск, скрывая эти факты от родственников погибших."Разумеется, международные структуры делают вид, что не замечают подобных фактов и даже информации. То есть, они в принципе не принимают это к сведению", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что эти операции требуют участия большого количества специалистов, затрат."Данные об изъятии органов на Украине представляются вполне заслуживающими внимание и требующими срочных международных усилий по мониторингу и принятию соответствующих мер", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873728469.html
украина
херсон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849146216_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5aee41fe1c23d3332838dd7173b17209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсон, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсон, Мария Захарова
Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ
Захарова: Запад делает вид, что не замечает факты изъятия органов погибших солдат ВСУ
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международные структуры не делают вид, что не замечают сообщения об изъятии органов погибших солдат украинских войск в Херсоне, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях заявил РИА Новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинских войск, скрывая эти факты от родственников погибших.
"Разумеется, международные структуры делают вид, что не замечают подобных фактов и даже информации. То есть, они в принципе не принимают это к сведению", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что эти операции требуют участия большого количества специалистов, затрат.
"Данные об изъятии органов на Украине представляются вполне заслуживающими внимание и требующими срочных международных усилий по мониторингу и принятию соответствующих мер", - подчеркнула Захарова.
СМИ: украинцы заговорили о преступлениях Зеленского