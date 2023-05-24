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Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 24.05.2023 (обновлено: 12:53 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/organy-1873841197.html
Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ
Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 24.05.2023
Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ
Международные структуры не делают вид, что не замечают сообщения об изъятии органов погибших солдат украинских войск в Херсоне, заявила в среду официальный... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:47
2023-05-24T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсон
мария захарова
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международные структуры не делают вид, что не замечают сообщения об изъятии органов погибших солдат украинских войск в Херсоне, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях заявил РИА Новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинских войск, скрывая эти факты от родственников погибших."Разумеется, международные структуры делают вид, что не замечают подобных фактов и даже информации. То есть, они в принципе не принимают это к сведению", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что эти операции требуют участия большого количества специалистов, затрат."Данные об изъятии органов на Украине представляются вполне заслуживающими внимание и требующими срочных международных усилий по мониторингу и принятию соответствующих мер", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20230523/ukraina-1873728469.html
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в мире, украина, херсон, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсон, Мария Захарова
Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ

Захарова: Запад делает вид, что не замечает факты изъятия органов погибших солдат ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международные структуры не делают вид, что не замечают сообщения об изъятии органов погибших солдат украинских войск в Херсоне, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях заявил РИА Новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинских войск, скрывая эти факты от родственников погибших.
"Разумеется, международные структуры делают вид, что не замечают подобных фактов и даже информации. То есть, они в принципе не принимают это к сведению", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что эти операции требуют участия большого количества специалистов, затрат.
"Данные об изъятии органов на Украине представляются вполне заслуживающими внимание и требующими срочных международных усилий по мониторингу и принятию соответствующих мер", - подчеркнула Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонМария Захарова
 
 
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