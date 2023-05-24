https://ria.ru/20230524/organy-1873841197.html

Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ

Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ - РИА Новости, 24.05.2023

Захарова: Запад игнорирует сообщения об изъятии органов погибших солдат ВСУ

Международные структуры не делают вид, что не замечают сообщения об изъятии органов погибших солдат украинских войск в Херсоне, заявила в среду официальный... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:47

2023-05-24T12:47

2023-05-24T12:53

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсон

мария захарова

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Международные структуры не делают вид, что не замечают сообщения об изъятии органов погибших солдат украинских войск в Херсоне, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее представитель российских силовых структур со ссылкой на источник в херсонских медучреждениях заявил РИА Новости, что сотрудники украинской государственной службы медицины катастроф, входящей в минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинских войск, скрывая эти факты от родственников погибших."Разумеется, международные структуры делают вид, что не замечают подобных фактов и даже информации. То есть, они в принципе не принимают это к сведению", - сказала Захарова в ходе брифинга.Она добавила, что эти операции требуют участия большого количества специалистов, затрат."Данные об изъятии органов на Украине представляются вполне заслуживающими внимание и требующими срочных международных усилий по мониторингу и принятию соответствующих мер", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873728469.html

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в мире, украина, херсон, мария захарова