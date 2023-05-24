https://ria.ru/20230524/ochistka-1873923662.html
Моор обратился к сенаторам за поддержкой инициативы очистки озера Алебашево
Моор обратился к сенаторам за поддержкой инициативы очистки озера Алебашево - РИА Новости, 24.05.2023
Моор обратился к сенаторам за поддержкой инициативы очистки озера Алебашево
Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к сенаторам во время "Часа субъекта Российской Федерации" с просьбой поддержать региональную инициативу по РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:52
2023-05-24T17:52
2023-05-24T17:52
тюменская область
тюменская область
александр моор
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к сенаторам во время "Часа субъекта Российской Федерации" с просьбой поддержать региональную инициативу по очистке озера Алебашево, которое находится в федеральной собственности."Практически в самом центре нашей областной столицы, в зоне активной застройки находится большое озеро Алебашево, которое является федеральным объектом. Также необходимо облагородить территорию около него. Но для начала озеро надо очистить. Объект федеральный, поэтому рассчитываем на федеральные средства и просим поддержать нашу инициативу", - сообщил глава региона журналистам после выступления перед сенаторами.По его словам, уже готов проект событийного парка, для реализации которого будут привлечены средства государственно-частного партнерства. В обсуждении проекта создания в районе озера Алебашево событийного парка участвовали десятки тысяч жителей Тюмени.Говоря о важности реализации проекта, глава региона подчеркнул, что он попал в пятерку лучших на конкурсе Агентства стратегических инициатив, на который было подано более 2,5 тысячи заявок из всех регионов страны.
https://ria.ru/20230524/moor-1873890791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор обратился к сенаторам во время "Часа субъекта Российской Федерации" с просьбой поддержать региональную инициативу по очистке озера Алебашево, которое находится в федеральной собственности.
"Практически в самом центре нашей областной столицы, в зоне активной застройки находится большое озеро Алебашево, которое является федеральным объектом. Также необходимо облагородить территорию около него. Но для начала озеро надо очистить. Объект федеральный, поэтому рассчитываем на федеральные средства и просим поддержать нашу инициативу", - сообщил глава региона журналистам после выступления перед сенаторами.
По его словам, уже готов проект событийного парка, для реализации которого будут привлечены средства государственно-частного партнерства. В обсуждении проекта создания в районе озера Алебашево событийного парка участвовали десятки тысяч жителей Тюмени
.
Говоря о важности реализации проекта, глава региона подчеркнул, что он попал в пятерку лучших на конкурсе Агентства стратегических инициатив, на который было подано более 2,5 тысячи заявок из всех регионов страны.
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