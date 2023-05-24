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СБУ заочно предъявила обвинение гендиректору "Уральских авиалиний"
СБУ заочно предъявила обвинение гендиректору "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 24.05.2023
СБУ заочно предъявила обвинение гендиректору "Уральских авиалиний"
Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова в оказании помощи Минобороны России,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:30
2023-05-24T17:30
2023-05-24T17:30
специальная военная операция на украине
сергей скуратов
служба безопасности украины
уральские авиалинии
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова в оказании помощи Минобороны России, ему заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ."СБУ сообщила о подозрении гендиректору "Уральских авиалиний" Сергею Скуратову… Чиновник помогал Минобороны РФ, для этого он предоставил шесть гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении. Утверждается, что с начала октября 2020 года при содействии Скуратова было совершено 11 рейсов в ростовский аэропорт "Платов". СБУ заочно предъявило Скуратову обвинение по статьям "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Санкции статьи предусматривают до 15 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20230523/delo-1873625625.html
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сергей скуратов, служба безопасности украины, уральские авиалинии, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Скуратов, Служба безопасности Украины, Уральские авиалинии, Украина, В мире
СБУ заочно предъявила обвинение гендиректору "Уральских авиалиний"
СБУ подозревает гендиректора "Уральских авиалиний" Скуратова в помощи Минобороны России