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СБУ заочно предъявила обвинение гендиректору "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/obvinenie-1873913361.html
СБУ заочно предъявила обвинение гендиректору "Уральских авиалиний"
СБУ заочно предъявила обвинение гендиректору "Уральских авиалиний" - РИА Новости, 24.05.2023
СБУ заочно предъявила обвинение гендиректору "Уральских авиалиний"
Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова в оказании помощи Минобороны России,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:30
2023-05-24T17:30
специальная военная операция на украине
сергей скуратов
служба безопасности украины
уральские авиалинии
украина
в мире
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова в оказании помощи Минобороны России, ему заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ."СБУ сообщила о подозрении гендиректору "Уральских авиалиний" Сергею Скуратову… Чиновник помогал Минобороны РФ, для этого он предоставил шесть гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении. Утверждается, что с начала октября 2020 года при содействии Скуратова было совершено 11 рейсов в ростовский аэропорт "Платов". СБУ заочно предъявило Скуратову обвинение по статьям "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Санкции статьи предусматривают до 15 лет тюрьмы.
https://ria.ru/20230523/delo-1873625625.html
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сергей скуратов, служба безопасности украины, уральские авиалинии, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сергей Скуратов, Служба безопасности Украины, Уральские авиалинии, Украина, В мире
СБУ заочно предъявила обвинение гендиректору "Уральских авиалиний"

СБУ подозревает гендиректора "Уральских авиалиний" Скуратова в помощи Минобороны России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова в оказании помощи Минобороны России, ему заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.
«
"СБУ сообщила о подозрении гендиректору "Уральских авиалиний" Сергею Скуратову… Чиновник помогал Минобороны РФ, для этого он предоставил шесть гражданских воздушных судов", - говорится в сообщении.
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Утверждается, что с начала октября 2020 года при содействии Скуратова было совершено 11 рейсов в ростовский аэропорт "Платов".
СБУ заочно предъявило Скуратову обвинение по статьям "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны". Санкции статьи предусматривают до 15 лет тюрьмы.
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Вчера, 10:37
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей СкуратовСлужба безопасности УкраиныУральские авиалинииУкраинаВ мире
 
 
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