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Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 24.05.2023
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 104 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T03:16
2023-05-24T03:16
2023-05-24T03:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
горловка
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 104 различных боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 3 обстрела из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 мм. Выпустив 104 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы четырех населенных пунктов: Горловка (Центрально-Городской район), Ясиноватая, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы).
https://ria.ru/20230524/vsu-1873759120.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, горловка, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Горловка, СЦКК, Происшествия
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: украинские войска за сутки 20 раз обстреляли Донбасс