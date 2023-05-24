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ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.05.2023
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21:39 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/obstrel-1873965652.html
ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов по Донецку
ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов по Донецку - РИА Новости, 24.05.2023
ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов по Донецку
Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и 11 снарядов калибра 152... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:39
2023-05-24T21:39
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и 11 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.40 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что Кировский район города был также обстрелян в 18.35, по нему выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра. А в 20.20 обстрелу подверглись Кировский и Петровский районы, по ним было выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра. Кировский район, на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230524/obstrel-1873965485.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
украина
россия
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ за три часа выпустили 16 снарядов по Донецку

Украинские войска за три часа выпустили 16 снарядов по двум районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров и 11 снарядов калибра 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.40 – населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Отмечается, что Кировский район города был также обстрелян в 18.35, по нему выпустили шесть снарядов калибра 152 миллиметра. А в 20.20 обстрелу подверглись Кировский и Петровский районы, по ним было выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Кировский район, на юго-западе Донецка, соседствует с Петровским районом. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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