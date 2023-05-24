Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/obstrel-1873965485.html
При обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка
При обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка - РИА Новости, 24.05.2023
При обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка
Погранпереход обстреляли ВСУ в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадала пенсионерка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:37
2023-05-24T21:37
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
москва
дмитрий песков
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
РЯЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Погранпереход обстреляли ВСУ в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадала пенсионерка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны", - написал Гладков. Он уточнил, что женщина доставлена в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Как передавал корреспондент РИА Новости, в среду в 15.20 по Москве около контрольно-пропускного пункта Грайворон раздался взрыв во время работы там журналистов. Съемочные группы нескольких СМИ, в том числе федеральных, приехали снимать ситуацию около КПП после обстрела. Журналисты успели выйти из машин и начать работать, через несколько минут они услышали крик, призывающий срочно сесть в автомобили и звук взрыва, а затем уехали. Обошлось без пострадавших. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
https://ria.ru/20230521/artemovsk-1873199777.html
россия
белгородская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, москва, дмитрий песков, вячеслав гладков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Москва, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
При обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка

Губернатор Гладков: при обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Погранпереход обстреляли ВСУ в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадала пенсионерка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны", - написал Гладков.
Он уточнил, что женщина доставлена в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается.
Как передавал корреспондент РИА Новости, в среду в 15.20 по Москве около контрольно-пропускного пункта Грайворон раздался взрыв во время работы там журналистов. Съемочные группы нескольких СМИ, в том числе федеральных, приехали снимать ситуацию около КПП после обстрела. Журналисты успели выйти из машин и начать работать, через несколько минут они услышали крик, призывающий срочно сесть в автомобили и звук взрыва, а затем уехали. Обошлось без пострадавших.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов.
В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
Бойцы ЧВК Вагнер в Артемовске - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
"США на это указывали". Что будет в зоне СВО после освобождения Артемовска
21 мая, 08:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьМоскваДмитрий ПесковВячеслав ГладковСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала