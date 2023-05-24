https://ria.ru/20230524/obstrel-1873965485.html
При обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка
При обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка - РИА Новости, 24.05.2023
При обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка
Погранпереход обстреляли ВСУ в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадала пенсионерка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:37
2023-05-24T21:37
2023-05-24T21:37
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
москва
дмитрий песков
вячеслав гладков
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РЯЗАНЬ, 24 мая – РИА Новости. Погранпереход обстреляли ВСУ в селе Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области, пострадала пенсионерка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Сегодня под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны", - написал Гладков. Он уточнил, что женщина доставлена в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается. Как передавал корреспондент РИА Новости, в среду в 15.20 по Москве около контрольно-пропускного пункта Грайворон раздался взрыв во время работы там журналистов. Съемочные группы нескольких СМИ, в том числе федеральных, приехали снимать ситуацию около КПП после обстрела. Журналисты успели выйти из машин и начать работать, через несколько минут они услышали крик, призывающий срочно сесть в автомобили и звук взрыва, а затем уехали. Обошлось без пострадавших. В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области, после чего в регионе ввели режим контртеррористической операции. СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте. Во вторник Минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожены более 70 террористов. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к заявлениям со стороны Украины о возможном повторении диверсий в приграничных регионах России. Также, отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле меры по недопущению подобных атак на регионы РФ в будущем, он отметил, что российские военные, пограничники и соответствующие службы выполняют свою работу.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Москва, Дмитрий Песков, Вячеслав Гладков, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
При обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка
Губернатор Гладков: при обстреле Белгородской области пострадала пенсионерка