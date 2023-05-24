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Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из "Града"
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из "Града" - РИА Новости, 24.05.2023
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из "Града"
Украинские войска выпустили более десяти ракет из РСЗО "Град" по Пантелеймоновке, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:13
2023-05-24T13:13
2023-05-24T13:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили более десяти ракет из РСЗО "Град" по Пантелеймоновке, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "По уточненным данным, украинские каратели выпустили по жилым кварталам поселка (Пантелеймоновка) более 10 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что обстрел был совершен в 12.10. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из "Града"
Мэр Горловки Приходько: ВСУ выпустили более десяти снарядов из "Града" по Пантелеймоновке