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Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из "Града" - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/obstrel-1873848112.html
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из "Града"
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из "Града" - РИА Новости, 24.05.2023
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из "Града"
Украинские войска выпустили более десяти ракет из РСЗО "Град" по Пантелеймоновке, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:13
2023-05-24T13:13
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили более десяти ракет из РСЗО "Град" по Пантелеймоновке, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "По уточненным данным, украинские каратели выпустили по жилым кварталам поселка (Пантелеймоновка) более 10 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что обстрел был совершен в 12.10. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
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украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку из "Града"

Мэр Горловки Приходько: ВСУ выпустили более десяти снарядов из "Града" по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили более десяти ракет из РСЗО "Град" по Пантелеймоновке, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"По уточненным данным, украинские каратели выпустили по жилым кварталам поселка (Пантелеймоновка) более 10 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что обстрел был совершен в 12.10.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван Приходько
 
 
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