https://ria.ru/20230524/oborudovanie-1873971579.html
США одобрили сделку по продаже системы NASAMS Украине
США одобрили сделку по продаже системы NASAMS Украине - РИА Новости, 24.05.2023
США одобрили сделку по продаже системы NASAMS Украине
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине одного передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T22:32
2023-05-24T22:32
2023-05-24T22:49
специальная военная операция на украине
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государственный департамент сша
министерство обороны сша
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сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Украине одного передвижного зенитно-ракетного комплекса NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 285 миллионов долларов, проинформировал в среду Пентагон.Как полагают в оборонном ведомстве, данная сделка "послужит целям и интересам США в сфере нацбезопасности", поскольку предполагает оказание военной помощи "партнеру, поддерживающему политическую стабильность и экономический прогресс в Европе"."Украина испытывает срочную потребность в наращивании вооружений для защиты от ракетных и воздушных ударов России. Приобретение и эффективное использование данных вооружений укрепит возможности Украины по защите своих граждан и критически важной национальной инфраструктуры", - заявили в Пентагоне.Отмечается, что конгресс США проинформирован о данной сделке. У законодательного органа теперь будет месяц на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872260492.html
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865893403.html
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Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
США одобрили сделку по продаже системы NASAMS Украине
Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине системы NASAMS и сопутствующего оборудования