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Умер первый басист The Beatles - РИА Новости, 24.05.2023
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Шоубиз
 
11:06 24.05.2023 (обновлено: 11:34 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/nyubi-1873791108.html
Умер первый басист The Beatles
Умер первый басист The Beatles - РИА Новости, 24.05.2023
Умер первый басист The Beatles
Один из первых басистов легендарной группы The Beatles Чес Ньюби умер на 82-м году жизни, сообщает NME. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:06
2023-05-24T11:34
шоубиз
the beatles
гамбург (город)
джон леннон
пол маккартни
знаменитости
великобритания
музыка
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МОСКВА, 24 май — РИА Новости. Один из первых басистов легендарной группы The Beatles Чес Ньюби умер на 82-м году жизни, сообщает NME.&quot;С большой печалью сообщаем о кончине Чеса Ньюби. Чес выступал за The Beatles на нескольких концертах, когда Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге. Интересно, что он также был первым бас-гитаристом — левшой в The Beatles&quot;, — рассказали представители клуба Cavern.Причину смерти музыканта не назвали.Ньюби играл в группе в ранние годы ее существования, но покинул The Beatles ради образования. Позже музыкант присоединился к коллективу Джона Леннона The Quarrymen, который продолжил существовать даже после его смерти. Место басиста в The Beatles занял Пол Маккартни. Чес Ньюби признавался, что никогда не жалел об уходе из группы, потому что зарабатывал музыкой исключительно на поступление в колледж. Он получил степень магистра в области химического машиностроения, а затем стал учителем математики в средней школе.
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the beatles, гамбург (город), джон леннон, пол маккартни, знаменитости, великобритания, музыка
Шоубиз, The Beatles, Гамбург (город), Джон Леннон, Пол Маккартни, Знаменитости, Великобритания, Музыка
Умер первый басист The Beatles

На 82-м году жизни не стало одного из первых басистов The Beatles Чеса Ньюби

© Darren SmithПервый басист The Beatles Чес Ньюби
Первый басист The Beatles Чес Ньюби
© Darren Smith
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 май — РИА Новости. Один из первых басистов легендарной группы The Beatles Чес Ньюби умер на 82-м году жизни, сообщает NME.
«

"С большой печалью сообщаем о кончине Чеса Ньюби. Чес выступал за The Beatles на нескольких концертах, когда Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге. Интересно, что он также был первым бас-гитаристом — левшой в The Beatles", — рассказали представители клуба Cavern.

Причину смерти музыканта не назвали.
Ньюби играл в группе в ранние годы ее существования, но покинул The Beatles ради образования.
Позже музыкант присоединился к коллективу Джона Леннона The Quarrymen, который продолжил существовать даже после его смерти. Место басиста в The Beatles занял Пол Маккартни.
Чес Ньюби признавался, что никогда не жалел об уходе из группы, потому что зарабатывал музыкой исключительно на поступление в колледж. Он получил степень магистра в области химического машиностроения, а затем стал учителем математики в средней школе.
 
ШоубизThe BeatlesГамбург (город)Джон ЛеннонПол МаккартниЗнаменитостиВеликобританияМузыка
 
 
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