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Умер первый басист The Beatles
Умер первый басист The Beatles - РИА Новости, 24.05.2023
Умер первый басист The Beatles
Один из первых басистов легендарной группы The Beatles Чес Ньюби умер на 82-м году жизни, сообщает NME. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:06
2023-05-24T11:06
2023-05-24T11:34
шоубиз
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гамбург (город)
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музыка
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МОСКВА, 24 май — РИА Новости. Один из первых басистов легендарной группы The Beatles Чес Ньюби умер на 82-м году жизни, сообщает NME."С большой печалью сообщаем о кончине Чеса Ньюби. Чес выступал за The Beatles на нескольких концертах, когда Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге. Интересно, что он также был первым бас-гитаристом — левшой в The Beatles", — рассказали представители клуба Cavern.Причину смерти музыканта не назвали.Ньюби играл в группе в ранние годы ее существования, но покинул The Beatles ради образования. Позже музыкант присоединился к коллективу Джона Леннона The Quarrymen, который продолжил существовать даже после его смерти. Место басиста в The Beatles занял Пол Маккартни. Чес Ньюби признавался, что никогда не жалел об уходе из группы, потому что зарабатывал музыкой исключительно на поступление в колледж. Он получил степень магистра в области химического машиностроения, а затем стал учителем математики в средней школе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
the beatles, гамбург (город), джон леннон, пол маккартни, знаменитости, великобритания, музыка
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Умер первый басист The Beatles
На 82-м году жизни не стало одного из первых басистов The Beatles Чеса Ньюби
МОСКВА, 24 май — РИА Новости.
Один из первых басистов легендарной группы The Beatles Чес Ньюби умер на 82-м году жизни, сообщает
NME.
«
"С большой печалью сообщаем о кончине Чеса Ньюби. Чес выступал за The Beatles на нескольких концертах, когда Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге. Интересно, что он также был первым бас-гитаристом — левшой в The Beatles", — рассказали представители клуба Cavern.
Причину смерти музыканта не назвали.
Ньюби играл в группе в ранние годы ее существования, но покинул The Beatles ради образования.
Позже музыкант присоединился к коллективу Джона Леннона The Quarrymen, который продолжил существовать даже после его смерти. Место басиста в The Beatles занял Пол Маккартни.
Чес Ньюби признавался, что никогда не жалел об уходе из группы, потому что зарабатывал музыкой исключительно на поступление в колледж. Он получил степень магистра в области химического машиностроения, а затем стал учителем математики в средней школе.