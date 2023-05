Умер первый басист The Beatles

https://ria.ru/20230524/nyubi-1873791108.html

2023-05-24T11:06

2023-05-24T11:06

2023-05-24T11:34

МОСКВА, 24 май — РИА Новости. Один из первых басистов легендарной группы The Beatles Чес Ньюби умер на 82-м году жизни, сообщает NME."С большой печалью сообщаем о кончине Чеса Ньюби. Чес выступал за The Beatles на нескольких концертах, когда Стюарт Сатклифф оставался в Гамбурге. Интересно, что он также был первым бас-гитаристом — левшой в The Beatles", — рассказали представители клуба Cavern.Причину смерти музыканта не назвали.Ньюби играл в группе в ранние годы ее существования, но покинул The Beatles ради образования. Позже музыкант присоединился к коллективу Джона Леннона The Quarrymen, который продолжил существовать даже после его смерти. Место басиста в The Beatles занял Пол Маккартни. Чес Ньюби признавался, что никогда не жалел об уходе из группы, потому что зарабатывал музыкой исключительно на поступление в колледж. Он получил степень магистра в области химического машиностроения, а затем стал учителем математики в средней школе.

2023

Александра Липатова

