https://ria.ru/20230524/noch-1873958374.html

В Подмосковье более 51 тыс. человек поучаствовали в акции "Ночь музеев"

В Подмосковье более 51 тыс. человек поучаствовали в акции "Ночь музеев" - РИА Новости, 24.05.2023

В Подмосковье более 51 тыс. человек поучаствовали в акции "Ночь музеев"

Всероссийская акция "Ночь музеев" состоялась в Московской области. В ней приняли участие порядка 70 государственных и муниципальных музеев. Мероприятие посетили РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T20:17

2023-05-24T20:17

2023-05-24T20:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь музеев" состоялась в Московской области. В ней приняли участие порядка 70 государственных и муниципальных музеев. Мероприятие посетили свыше 51 тыс. человек. Такой информацией поделились в министерстве культуры и туризма региона, сообщил телеканал "360".В прошлом году количество человек, которые посетили "Ночь музеев", было меньше на 17%. Всего на мероприятие пришли свыше 42,5 тыс. человек. В 2021 году – более 31 тыс."Самым посещаемым вновь стал музей-заповедник Чайковского в Клину", – сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.Для участников мероприятия подготовили авторские и обзорные экскурсии, лекции научных сотрудников музеев, интерактивные программы, иммерсивные постановки и концерты.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)