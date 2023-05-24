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В Подмосковье более 51 тыс. человек поучаствовали в акции "Ночь музеев"
В Подмосковье более 51 тыс. человек поучаствовали в акции "Ночь музеев" - РИА Новости, 24.05.2023
В Подмосковье более 51 тыс. человек поучаствовали в акции "Ночь музеев"
Всероссийская акция "Ночь музеев" состоялась в Московской области. В ней приняли участие порядка 70 государственных и муниципальных музеев. Мероприятие посетили РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T20:17
2023-05-24T20:17
2023-05-24T20:17
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь музеев" состоялась в Московской области. В ней приняли участие порядка 70 государственных и муниципальных музеев. Мероприятие посетили свыше 51 тыс. человек. Такой информацией поделились в министерстве культуры и туризма региона, сообщил телеканал "360".В прошлом году количество человек, которые посетили "Ночь музеев", было меньше на 17%. Всего на мероприятие пришли свыше 42,5 тыс. человек. В 2021 году – более 31 тыс."Самым посещаемым вновь стал музей-заповедник Чайковского в Клину", – сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.Для участников мероприятия подготовили авторские и обзорные экскурсии, лекции научных сотрудников музеев, интерактивные программы, иммерсивные постановки и концерты.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости
. Всероссийская акция "Ночь музеев" состоялась в Московской области. В ней приняли участие порядка 70 государственных и муниципальных музеев. Мероприятие посетили свыше 51 тыс. человек. Такой информацией поделились в министерстве культуры и туризма региона, сообщил телеканал "360"
.
В прошлом году количество человек, которые посетили "Ночь музеев", было меньше на 17%. Всего на мероприятие пришли свыше 42,5 тыс. человек. В 2021 году – более 31 тыс.
"Самым посещаемым вновь стал музей-заповедник Чайковского в Клину", – сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Для участников мероприятия подготовили авторские и обзорные экскурсии, лекции научных сотрудников музеев, интерактивные программы, иммерсивные постановки и концерты.