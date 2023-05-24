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Столтенберг рекомендовал будущему преемнику поддерживать единство НАТО - РИА Новости, 24.05.2023
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17:12 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/nato-1873908745.html
Столтенберг рекомендовал будущему преемнику поддерживать единство НАТО
Столтенберг рекомендовал будущему преемнику поддерживать единство НАТО - РИА Новости, 24.05.2023
Столтенберг рекомендовал будущему преемнику поддерживать единство НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал своему будущему преемнику на посту генерального секретаря делать все для сохранения единства альянса. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:12
2023-05-24T17:12
в мире
брюссель
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал своему будущему преемнику на посту генерального секретаря делать все для сохранения единства альянса. "Мой совет любому генсеку НАТО - пытаться сохранять единство. Основная задача главы Североатлантического альянса сохранить эту семью. Это не всегда так просто", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе. Он отметил, что между членами альянса были серьезные разногласия во время Суэцкого кризиса, войны в Ираке. "Это происходило раньше, несомненно, может происходить и в будущем", - констатировал Столтенберг.
https://ria.ru/20220912/nato-1816017971.html
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в мире, брюссель, йенс столтенберг, нато
В мире, Брюссель, Йенс Столтенберг, НАТО
Столтенберг рекомендовал будущему преемнику поддерживать единство НАТО

Столтенберг рекомендовал будущему преемнику делать все для сохранения единства НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 мая - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал своему будущему преемнику на посту генерального секретаря делать все для сохранения единства альянса.
"Мой совет любому генсеку НАТО - пытаться сохранять единство. Основная задача главы Североатлантического альянса сохранить эту семью. Это не всегда так просто", - сказал он, выступая на форуме в Брюсселе.
Он отметил, что между членами альянса были серьезные разногласия во время Суэцкого кризиса, войны в Ираке. "Это происходило раньше, несомненно, может происходить и в будущем", - констатировал Столтенберг.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
Следующий генсек НАТО должен быть женщиной и русофобом
12 сентября 2022, 08:00
 
В миреБрюссельЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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