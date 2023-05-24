https://ria.ru/20230524/naryshkin-1873801751.html
Лондон убеждает ЕС в нецелесообразности мира на Украине, заявил Нарышкин
Лондон убеждает ЕС в нецелесообразности мира на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.05.2023
Лондон убеждает ЕС в нецелесообразности мира на Украине, заявил Нарышкин
Лондон, по данным Службы внешней разведки России, убеждает европейских партнеров в нецелесообразности мирного урегулирования на Украине, пока Киев еще может... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:02
2023-05-24T11:02
2023-05-24T11:10
в мире
лондон
украина
киев
сергей нарышкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_0:108:3028:1811_1920x0_80_0_0_1279c237dff4ffbe2eb93381af95fec4.jpg
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Лондон, по данным Службы внешней разведки России, убеждает европейских партнеров в нецелесообразности мирного урегулирования на Украине, пока Киев еще может воевать, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ."По нашим данным, британцы ведут усиленную работу с европейскими партнерами, убеждая их в нецелесообразности какого-либо посредничества между Россией и Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока Киев в состоянии наносить удары по России", - сказал Нарышкин.Он напомнил, что в ходе прошлогодних стамбульских переговоров Москве и Киеву почти удалось договориться об урегулировании. Проект договора, по словам Нарышкина, был парафирован сторонами, но сорван, "поскольку Вашингтон и Лондон строго запретили своим украинским вассалам вести мирные переговоры с российской стороной".
https://ria.ru/20230404/polsha-1862873183.html
лондон
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_9d1ea58c8230265f6637e8febe90d376.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, украина, киев, сергей нарышкин
В мире, Лондон, Украина, Киев, Сергей Нарышкин
Лондон убеждает ЕС в нецелесообразности мира на Украине, заявил Нарышкин
Нарышкин: Лондон убеждает ЕС в нецелесообразности мирного урегулирования на Украине
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Лондон, по данным Службы внешней разведки России, убеждает европейских партнеров в нецелесообразности мирного урегулирования на Украине, пока Киев еще может воевать, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ.
"По нашим данным, британцы ведут усиленную работу с европейскими партнерами, убеждая их в нецелесообразности какого-либо посредничества между Россией и Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока Киев в состоянии наносить удары по России", - сказал Нарышкин.
Он напомнил, что в ходе прошлогодних стамбульских переговоров Москве
и Киеву почти удалось договориться об урегулировании. Проект договора, по словам Нарышкина, был парафирован сторонами, но сорван, "поскольку Вашингтон
и Лондон строго запретили своим украинским вассалам вести мирные переговоры с российской стороной".
Нарышкин рассказал, почему Польша не желает мира на Украине