https://ria.ru/20230524/naryshkin-1873801751.html

Лондон убеждает ЕС в нецелесообразности мира на Украине, заявил Нарышкин

Лондон убеждает ЕС в нецелесообразности мира на Украине, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.05.2023

Лондон убеждает ЕС в нецелесообразности мира на Украине, заявил Нарышкин

Лондон, по данным Службы внешней разведки России, убеждает европейских партнеров в нецелесообразности мирного урегулирования на Украине, пока Киев еще может... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:02

2023-05-24T11:02

2023-05-24T11:10

в мире

лондон

украина

киев

сергей нарышкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848594638_0:108:3028:1811_1920x0_80_0_0_1279c237dff4ffbe2eb93381af95fec4.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Лондон, по данным Службы внешней разведки России, убеждает европейских партнеров в нецелесообразности мирного урегулирования на Украине, пока Киев еще может воевать, заявил директор СВР РФ Сергей Нарышкин на международной встрече по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ."По нашим данным, британцы ведут усиленную работу с европейскими партнерами, убеждая их в нецелесообразности какого-либо посредничества между Россией и Украиной, по крайней мере, до тех пор, пока Киев в состоянии наносить удары по России", - сказал Нарышкин.Он напомнил, что в ходе прошлогодних стамбульских переговоров Москве и Киеву почти удалось договориться об урегулировании. Проект договора, по словам Нарышкина, был парафирован сторонами, но сорван, "поскольку Вашингтон и Лондон строго запретили своим украинским вассалам вести мирные переговоры с российской стороной".

https://ria.ru/20230404/polsha-1862873183.html

лондон

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лондон, украина, киев, сергей нарышкин