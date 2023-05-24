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МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений - РИА Новости, 24.05.2023
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11:30 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/napryazhennost-1873814150.html
МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений
МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений - РИА Новости, 24.05.2023
МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений
Россия призывает США и Евросоюз отказаться от силовых односторонних решений для снижения напряженности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:30
2023-05-24T11:30
россия
сша
сергей лавров
оон
в мире
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия призывает США и Евросоюз отказаться от силовых односторонних решений для снижения напряженности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В интересах снижения международной напряжённости призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений, от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными", - сказал министр, выступая на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Сегодня на передний план выходит задача обновления архитектуры глобальной безопасности с приданием ей большей устойчивости на основе безусловного уважения на практике принципов устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", - добавил Лавров.
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россия, сша, сергей лавров, оон, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, ООН, В мире
МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений

Лавров: Россия призывает Запад отказаться от силовых решений для снижения напряженности

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия призывает США и Евросоюз отказаться от силовых односторонних решений для снижения напряженности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"В интересах снижения международной напряжённости призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений, от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными", - сказал министр, выступая на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Сегодня на передний план выходит задача обновления архитектуры глобальной безопасности с приданием ей большей устойчивости на основе безусловного уважения на практике принципов устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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