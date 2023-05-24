https://ria.ru/20230524/napryazhennost-1873814150.html

МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений

МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений - РИА Новости, 24.05.2023

МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений

Россия призывает США и Евросоюз отказаться от силовых односторонних решений для снижения напряженности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:30

2023-05-24T11:30

2023-05-24T11:30

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия призывает США и Евросоюз отказаться от силовых односторонних решений для снижения напряженности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В интересах снижения международной напряжённости призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений, от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными", - сказал министр, выступая на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Сегодня на передний план выходит задача обновления архитектуры глобальной безопасности с приданием ей большей устойчивости на основе безусловного уважения на практике принципов устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20230524/nato-1873796919.html

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россия, сша, сергей лавров, оон, в мире