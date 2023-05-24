https://ria.ru/20230524/napryazhennost-1873814150.html
МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений
МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений - РИА Новости, 24.05.2023
МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений
Россия призывает США и Евросоюз отказаться от силовых односторонних решений для снижения напряженности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:30
2023-05-24T11:30
2023-05-24T11:30
россия
сша
сергей лавров
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_84d1f2e4aae99e73e300621cce784f0a.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Россия призывает США и Евросоюз отказаться от силовых односторонних решений для снижения напряженности в мире, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В интересах снижения международной напряжённости призываем Вашингтон и Брюссель отказаться от силовых односторонних решений, от попыток маргинализировать ООН и создавать за ее рамками структуры ограниченного состава, не обладающие легитимностью, но претендующие на то, чтобы властвовать над всеми остальными", - сказал министр, выступая на XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Сегодня на передний план выходит задача обновления архитектуры глобальной безопасности с приданием ей большей устойчивости на основе безусловного уважения на практике принципов устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20230524/nato-1873796919.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:1125_1920x0_80_0_0_3e67cadfd22610710356b48408f4fd9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей лавров, оон, в мире
Россия, США, Сергей Лавров, ООН, В мире
МИД России призвал США и ЕС отказаться от силовых односторонних решений
Лавров: Россия призывает Запад отказаться от силовых решений для снижения напряженности