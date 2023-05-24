Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 24.05.2023 (обновлено: 16:41 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/napadenie-1873898215.html
Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля
Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля - РИА Новости, 24.05.2023
Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля
Суд арестовал на два месяца школьника, напавшего с ножом на одноклассницу на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба СУСК... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:26
2023-05-24T16:41
происшествия
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg
ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца школьника, напавшего с ножом на одноклассницу на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.Во вторник СК сообщал, что на торжественной линейке в школе поселка Иловля 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. СК возбудил уголовное дело "покушение на убийство"."Сегодня… по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении СК.На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Мотивы поступка выясняются.
https://ria.ru/20230523/delo-1873684653.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля

Суд арестовал школьника, напавшего с ножом на одноклассницу в Волгоградской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца школьника, напавшего с ножом на одноклассницу на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.
Во вторник СК сообщал, что на торжественной линейке в школе поселка Иловля 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. СК возбудил уголовное дело "покушение на убийство".
"Сегодня… по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении СК.
На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Мотивы поступка выясняются.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
В Башкирии возбудили дело после потасовки на праздновании последнего звонка
23 мая, 16:52
 
ПроисшествияВолгоградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала