https://ria.ru/20230524/napadenie-1873898215.html

Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля

Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля - РИА Новости, 24.05.2023

Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля

Суд арестовал на два месяца школьника, напавшего с ножом на одноклассницу на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба СУСК... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:26

2023-05-24T16:26

2023-05-24T16:41

происшествия

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_e9b0a4c938a7007f989845845688797b.jpg

ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца школьника, напавшего с ножом на одноклассницу на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.Во вторник СК сообщал, что на торжественной линейке в школе поселка Иловля 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. СК возбудил уголовное дело "покушение на убийство"."Сегодня… по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении СК.На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Мотивы поступка выясняются.

https://ria.ru/20230523/delo-1873684653.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, волгоградская область