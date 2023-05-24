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Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля
Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля - РИА Новости, 24.05.2023
Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля
Суд арестовал на два месяца школьника, напавшего с ножом на одноклассницу на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба СУСК... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:26
2023-05-24T16:26
2023-05-24T16:41
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 24 мая – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца школьника, напавшего с ножом на одноклассницу на линейке в поселке Иловля Волгоградской области, сообщает в среду пресс-служба СУСК по региону.Во вторник СК сообщал, что на торжественной линейке в школе поселка Иловля 11-классник нанес ножом поверхностное ранение в шею однокласснице. По данным ведомства, здоровью девушки сейчас ничего не угрожает. В ходе проверки следствие среди прочего оценит работу руководства школы. СК возбудил уголовное дело "покушение на убийство"."Сегодня… по ходатайству следователя в отношении 17-летнего фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении СК.На опубликованном в социальных сетях видео попал момент происшествия. На нем школьник обхватывает одноклассницу рукой, приставляет к горлу нож и проводит по шее. Девушка кричит, молодого человека оттаскивают от нее другие ученики. Мотивы поступка выясняются.
https://ria.ru/20230523/delo-1873684653.html
волгоградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
Суд арестовал школьника, напавшего на одноклассницу в поселке Иловля
Суд арестовал школьника, напавшего с ножом на одноклассницу в Волгоградской области