https://ria.ru/20230524/nagrazhdenie-1873876980.html

Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде

Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде - РИА Новости, 24.05.2023

Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил девять участников ликвидации последствий ЧП со взрывом авиабомбы и обнаружением неразорвавшегося... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:08

2023-05-24T15:08

2023-05-24T15:20

белгород

белгородская область

губкин

валентин демидов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

су-34

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873878215_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_403d5d58c527ca369038a173f647fca3.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил девять участников ликвидации последствий ЧП со взрывом авиабомбы и обнаружением неразорвавшегося снаряда в Белгороде, произошедшего в конце апреля, написал Гладков в своем Telegram-канале. "В конце апреля за ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации на улицах Губкина и Шаландина в Белгороде наблюдала и переживала вся страна. В этот момент свой профессионализм проявили как военнослужащие, так и гражданские. Заслуженные награды вручили гражданским водителям и машинистам и девяти военнослужащим сапёрам, водителям и инженерам", - написал Гладков. Он отметил, что Белгородская область проживает "очень сложный период". "У нас были сложные события в Грайворонском городском округе, уже более года территория региона подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Но я горжусь тем, что жители Белгородской области – люди мужественные. Не просто привыкли, а уже научились действовать быстро и максимально оперативно в сложных ситуациях", - подчеркнул губернатор. ⠀Главные слова благодарности, отметил Гладков, адресованы гражданским сотрудникам, людям, "которые всегда занимались мирной деятельностью и которые не просто рисковали своей жизнью, они своими действиями спасли не одну тысячу жителей и помогли очень быстро ликвидировать страшную угрозу". ⠀Также губернатор рассказал, что, поскольку в ликвидации последствий принимало гораздо больше людей, он договорился с мэром Белгорода Валентином Демидовым отметить всех через разные формы поощрения. Гладков сообщал, что вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы ЛЭП, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование. По данным видеозаписи происшествия, после падения боеприпаса происходит сильный взрыв, во время которого стоявший на парковке легковой автомобиль взмывает в небо и падает на крышу магазина, по счастливому стечению обстоятельств, в нем никого не было. Утром 22 апреля Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина в Белгороде была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. В тот же день снаряд был вывезен с территории жилого сектора и уничтожен.

https://ria.ru/20230515/gladkov-1871991815.html

белгород

белгородская область

губкин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородская область, губкин, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, су-34, общество