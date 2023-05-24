Рейтинг@Mail.ru
Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 24.05.2023 (обновлено: 15:20 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/nagrazhdenie-1873876980.html
Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде
Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде - РИА Новости, 24.05.2023
Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил девять участников ликвидации последствий ЧП со взрывом авиабомбы и обнаружением неразорвавшегося... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:08
2023-05-24T15:20
белгород
белгородская область
губкин
валентин демидов
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
су-34
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873878215_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_403d5d58c527ca369038a173f647fca3.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил девять участников ликвидации последствий ЧП со взрывом авиабомбы и обнаружением неразорвавшегося снаряда в Белгороде, произошедшего в конце апреля, написал Гладков в своем Telegram-канале. "В конце апреля за ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации на улицах Губкина и Шаландина в Белгороде наблюдала и переживала вся страна. В этот момент свой профессионализм проявили как военнослужащие, так и гражданские. Заслуженные награды вручили гражданским водителям и машинистам и девяти военнослужащим сапёрам, водителям и инженерам", - написал Гладков. Он отметил, что Белгородская область проживает "очень сложный период". "У нас были сложные события в Грайворонском городском округе, уже более года территория региона подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Но я горжусь тем, что жители Белгородской области – люди мужественные. Не просто привыкли, а уже научились действовать быстро и максимально оперативно в сложных ситуациях", - подчеркнул губернатор. ⠀Главные слова благодарности, отметил Гладков, адресованы гражданским сотрудникам, людям, "которые всегда занимались мирной деятельностью и которые не просто рисковали своей жизнью, они своими действиями спасли не одну тысячу жителей и помогли очень быстро ликвидировать страшную угрозу". ⠀Также губернатор рассказал, что, поскольку в ликвидации последствий принимало гораздо больше людей, он договорился с мэром Белгорода Валентином Демидовым отметить всех через разные формы поощрения. Гладков сообщал, что вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы ЛЭП, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование. По данным видеозаписи происшествия, после падения боеприпаса происходит сильный взрыв, во время которого стоявший на парковке легковой автомобиль взмывает в небо и падает на крышу магазина, по счастливому стечению обстоятельств, в нем никого не было. Утром 22 апреля Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина в Белгороде была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. В тот же день снаряд был вывезен с территории жилого сектора и уничтожен.
https://ria.ru/20230515/gladkov-1871991815.html
белгород
белгородская область
губкин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873878215_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_3906995722ef66b6e1c5a0cee52f8e22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, губкин, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, су-34, общество
Белгород, Белгородская область, Губкин, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Су-34, Общество
Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде

Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде в апреле

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГлава Белгородской области Вячеслав Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков наградил девять участников ликвидации последствий ЧП со взрывом авиабомбы и обнаружением неразорвавшегося снаряда в Белгороде, произошедшего в конце апреля, написал Гладков в своем Telegram-канале.
"В конце апреля за ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации на улицах Губкина и Шаландина в Белгороде наблюдала и переживала вся страна. В этот момент свой профессионализм проявили как военнослужащие, так и гражданские. Заслуженные награды вручили гражданским водителям и машинистам и девяти военнослужащим сапёрам, водителям и инженерам", - написал Гладков.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГлава Белгородской области Вячеслав Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде
Он отметил, что Белгородская область проживает "очень сложный период".
"У нас были сложные события в Грайворонском городском округе, уже более года территория региона подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Но я горжусь тем, что жители Белгородской области – люди мужественные. Не просто привыкли, а уже научились действовать быстро и максимально оперативно в сложных ситуациях", - подчеркнул губернатор.
⠀Главные слова благодарности, отметил Гладков, адресованы гражданским сотрудникам, людям, "которые всегда занимались мирной деятельностью и которые не просто рисковали своей жизнью, они своими действиями спасли не одну тысячу жителей и помогли очень быстро ликвидировать страшную угрозу".
⠀Также губернатор рассказал, что, поскольку в ликвидации последствий принимало гораздо больше людей, он договорился с мэром Белгорода Валентином Демидовым отметить всех через разные формы поощрения.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГлава Белгородской области Вячеслав Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков наградил участников ликвидации ЧП со взрывом авиабомбы в Белгороде
Гладков сообщал, что вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв, который образовал огромную воронку, есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, кроме того, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы ЛЭП, пострадали три человека, один из них от госпитализации отказался. В Минобороны РФ заявили, что инцидент стал следствием нештатного схода авиационного боеприпаса при выполнении полета истребителем Су-34, жертв нет, идет расследование. По данным видеозаписи происшествия, после падения боеприпаса происходит сильный взрыв, во время которого стоявший на парковке легковой автомобиль взмывает в небо и падает на крышу магазина, по счастливому стечению обстоятельств, в нем никого не было.
Утром 22 апреля Гладков информировал, что вблизи дома по улице Шаландина в Белгороде была найдена авиационная бомба, оперативным штабом было принято решение об эвакуации 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров, это более трех тысяч жителей. В тот же день снаряд был вывезен с территории жилого сектора и уничтожен.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Гладков вручил 20 белгородкам почетные знаки "Материнская слава"
15 мая, 19:09
 
БелгородБелгородская областьГубкинВалентин ДемидовВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСу-34Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала