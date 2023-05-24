https://ria.ru/20230524/naemniki-1873941255.html

В Донецке рассказали, что иностранные наемники на Украине живут недолго

В Донецке рассказали, что иностранные наемники на Украине живут недолго - РИА Новости, 24.05.2023

В Донецке рассказали, что иностранные наемники на Украине живут недолго

Иностранные наемники без серьезного опыта на Украине погибают очень быстро, поэтому на запад Украины могут ввести частные военные компании, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:52

2023-05-24T18:52

2023-05-24T18:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

владислав бердичевский

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 24 мая - РИА Новости. Иностранные наемники без серьезного опыта на Украине погибают очень быстро, поэтому на запад Украины могут ввести частные военные компании, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, комментируя объявление о поиске наемников в Великобритании. "Большое количество активных и идейных бойцов со стороны Украины уже на 80 процентов практически выбиты. А наемники без военного опыта вообще, есть такие иностранцы в украинской армии, как правило, живут недолговечно", - заявил он. Ранее РИА сообщало, что в Великобритании ищут наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в анонсированном Киевом контрнаступлении, вакансия опубликована на сайте одной из поисковых систем по подбору вакансий. По словам депутата, Украина испытывает недостаток личного состава во всех силовых ведомствах, поэтому новый набор иностранных наемников с зарплатой в 20-30 тысяч фунтов стерлингов на британских сайтах может вестись для создания корпуса гауляйтеров на территории западной Украины, для боевых задач это слишком небольшой бюджет, считает он. "Для активных боевых действий это не такая большая сумма, потому что там очень большие риски. В США, в Британии действуют легальные частные военные компании. Непонятно, почему они их до сих пор (их) не привлекают. Думаю, это будет следующим шагом", - говорит он. ДНР уже сталкивалась с иностранными наемниками, напоминает депутат. "У нас наемники уже везде были с 2014 года, сейчас очень активно они были в Мариуполе. Ещё более активно они были в Артёмовске. Я общался с местными жителями, они рассказывают о том, что и поляки были и бельгийцы были, очень много кто там был", - подытоживает депутат. Ранее появилась информация о поиске в Лондоне наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в конфликте на Украине на стороне Киева, вакансия опубликована на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna. Согласно информации, представленной на сайте, людей на вакансию "военного техника по ремонту" на условиях полной занятости ищет компания EU Citizenship Program, SUH в Лондоне. Соискателям предлагают заключить бессрочный контракт, обещают 20 тысяч фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20230524/naemniki-1873895319.html

https://ria.ru/20230508/naemniki-1870407486.html

https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, донецкая народная республика, владислав бердичевский, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр