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В Луганске рассказали о последствиях больших потерь наемников в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/naemniki-1873895319.html
В Луганске рассказали о последствиях больших потерь наемников в зоне СВО
В Луганске рассказали о последствиях больших потерь наемников в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2023
В Луганске рассказали о последствиях больших потерь наемников в зоне СВО
Большие потери среди наемников из Европы в зоне российской военной операции заставляют Запад искать их на нетрадиционных направлениях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:17
2023-05-24T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
родион мирошник
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Большие потери среди наемников из Европы в зоне российской военной операции заставляют Запад искать их на нетрадиционных направлениях, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее на сайте поисковой системы вакансий Adzuna была опубликована информация о том, что в Лондоне ищут наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в вероятном украинском контрнаступлении. "Очень жесткий характер военных действий на Украине и большое число погибших наемников заставляют искать боевиков уже не на самых традиционных направлениях. Потоки белых наемников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякают. Там это направление уже пользуется дурной славой. Оттуда часто в гробах возвращаются", - сказал Мирошник. По его словам, посольства и консульства Украины, практически открыто работающие в формате рекрутинговых центров, не дают того эффекта. "Потому и готовы брать кого угодно в ожидании массового кровопролития. И сам факт открытой публикации таких объявлений подтверждает, что массовое кровопролитие будет, и оно будет убийственным для ВСУ, особенно после тяжелейших потерь в Артемовске", - сказал Мирошник.
https://ria.ru/20230523/vsu-1873734828.html
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безопасность, россия, луганская народная республика, родион мирошник, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Родион Мирошник, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, НАТО
В Луганске рассказали о последствиях больших потерь наемников в зоне СВО

Мирошник: большие потери среди наемников заставляют Запад изощряться в их поисках

© фото очевидцаПоследствия удара по базе иностранных наемников в Запорожье
Последствия удара по базе иностранных наемников в Запорожье
© фото очевидца
Последствия удара по базе иностранных наемников в Запорожье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Большие потери среди наемников из Европы в зоне российской военной операции заставляют Запад искать их на нетрадиционных направлениях, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Ранее на сайте поисковой системы вакансий Adzuna была опубликована информация о том, что в Лондоне ищут наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в вероятном украинском контрнаступлении.
"Очень жесткий характер военных действий на Украине и большое число погибших наемников заставляют искать боевиков уже не на самых традиционных направлениях. Потоки белых наемников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякают. Там это направление уже пользуется дурной славой. Оттуда часто в гробах возвращаются", - сказал Мирошник.
По его словам, посольства и консульства Украины, практически открыто работающие в формате рекрутинговых центров, не дают того эффекта. "Потому и готовы брать кого угодно в ожидании массового кровопролития. И сам факт открытой публикации таких объявлений подтверждает, что массовое кровопролитие будет, и оно будет убийственным для ВСУ, особенно после тяжелейших потерь в Артемовске", - сказал Мирошник.
Изображение Гарри Поттера, сгенерированное нейросетью
ВСУ похвастались новыми "наемниками" и опозорились
23 мая, 20:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаРодион МирошникУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРНАТО
 
 
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