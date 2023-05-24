https://ria.ru/20230524/naemniki-1873895319.html
В Луганске рассказали о последствиях больших потерь наемников в зоне СВО
В Луганске рассказали о последствиях больших потерь наемников в зоне СВО - РИА Новости, 24.05.2023
В Луганске рассказали о последствиях больших потерь наемников в зоне СВО
Большие потери среди наемников из Европы в зоне российской военной операции заставляют Запад искать их на нетрадиционных направлениях, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:17
2023-05-24T16:17
2023-05-24T16:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
родион мирошник
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 24 мая - РИА Новости. Большие потери среди наемников из Европы в зоне российской военной операции заставляют Запад искать их на нетрадиционных направлениях, заявил РИА Новости экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее на сайте поисковой системы вакансий Adzuna была опубликована информация о том, что в Лондоне ищут наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в вероятном украинском контрнаступлении. "Очень жесткий характер военных действий на Украине и большое число погибших наемников заставляют искать боевиков уже не на самых традиционных направлениях. Потоки белых наемников из Польши, Прибалтики и восточноевропейских стран иссякают. Там это направление уже пользуется дурной славой. Оттуда часто в гробах возвращаются", - сказал Мирошник. По его словам, посольства и консульства Украины, практически открыто работающие в формате рекрутинговых центров, не дают того эффекта. "Потому и готовы брать кого угодно в ожидании массового кровопролития. И сам факт открытой публикации таких объявлений подтверждает, что массовое кровопролитие будет, и оно будет убийственным для ВСУ, особенно после тяжелейших потерь в Артемовске", - сказал Мирошник.
https://ria.ru/20230523/vsu-1873734828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Луганске рассказали о последствиях больших потерь наемников в зоне СВО
Мирошник: большие потери среди наемников заставляют Запад изощряться в их поисках