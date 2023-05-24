https://ria.ru/20230524/naemniki-1873837831.html

В Лондоне ищут наемников с Ближнего Востока для наступления на Украине

В Лондоне ищут наемников с Ближнего Востока для наступления на Украине - РИА Новости, 24.05.2023

В Лондоне ищут наемников с Ближнего Востока для наступления на Украине

В Лондоне ищут наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении, вакансия опубликована на сайте поисковой системы РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T12:38

2023-05-24T12:38

2023-05-24T12:38

в мире

лондон

ближний восток

украина

евросоюз

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Лондоне ищут наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении, вакансия опубликована на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna. Согласно информации, представленной на сайте, людей на вакансию "военного техника по ремонту" на условиях полной занятости ищет компания EU Citizenship Program, SUH в Лондоне. Соискателям предлагают заключить бессрочный контракт, обещают 20 тысяч фунтов стерлингов. "Мы приглашаем граждан из (стран) Ближнего Востока и Северной Африки принять участие в добровольческой программе по оказанию помощи Украине на конкурентной основе... Для участия в украинском контрнаступлении требуются военные специалисты с крепким здоровьем и психологической устойчивостью. Участники должны понимать все риски и подписать отказ от претензий", - сообщается на странице вакансии. Помимо этого работодатель гарантирует ускоренное получение гражданства Великобритании или ЕС после истечения срока контракта и проверки соответствия требованиям. По адресу компании EU Citizenship Program, SUH в Лондоне располагается "координационный хаб по поддержке Украины". В описании указано, что организация занимается координацией оказания помощи украинцам. Комментариями британских властей РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html

https://ria.ru/20230523/vsu-1873734828.html

лондон

ближний восток

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, лондон, ближний восток, украина, евросоюз