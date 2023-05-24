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В Лондоне ищут наемников с Ближнего Востока для наступления на Украине - РИА Новости, 24.05.2023
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12:38 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/naemniki-1873837831.html
В Лондоне ищут наемников с Ближнего Востока для наступления на Украине
В Лондоне ищут наемников с Ближнего Востока для наступления на Украине - РИА Новости, 24.05.2023
В Лондоне ищут наемников с Ближнего Востока для наступления на Украине
В Лондоне ищут наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении, вакансия опубликована на сайте поисковой системы РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T12:38
2023-05-24T12:38
в мире
лондон
ближний восток
украина
евросоюз
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Лондоне ищут наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении, вакансия опубликована на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna. Согласно информации, представленной на сайте, людей на вакансию "военного техника по ремонту" на условиях полной занятости ищет компания EU Citizenship Program, SUH в Лондоне. Соискателям предлагают заключить бессрочный контракт, обещают 20 тысяч фунтов стерлингов. "Мы приглашаем граждан из (стран) Ближнего Востока и Северной Африки принять участие в добровольческой программе по оказанию помощи Украине на конкурентной основе... Для участия в украинском контрнаступлении требуются военные специалисты с крепким здоровьем и психологической устойчивостью. Участники должны понимать все риски и подписать отказ от претензий", - сообщается на странице вакансии. Помимо этого работодатель гарантирует ускоренное получение гражданства Великобритании или ЕС после истечения срока контракта и проверки соответствия требованиям. По адресу компании EU Citizenship Program, SUH в Лондоне располагается "координационный хаб по поддержке Украины". В описании указано, что организация занимается координацией оказания помощи украинцам. Комментариями британских властей РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230504/naemnik-1869552039.html
https://ria.ru/20230523/vsu-1873734828.html
лондон
ближний восток
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Екатерина Зайцева
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
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в мире, лондон, ближний восток, украина, евросоюз
В мире, Лондон, Ближний Восток, Украина, Евросоюз
В Лондоне ищут наемников с Ближнего Востока для наступления на Украине

В Лондоне ищут наемников с Ближнего Востока и из Африки для наступления на Украине

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Лондоне ищут наемников из стран Ближнего Востока и Северной Африки для участия в украинском контрнаступлении, вакансия опубликована на сайте поисковой системы по объявлению вакансий Adzuna.
Согласно информации, представленной на сайте, людей на вакансию "военного техника по ремонту" на условиях полной занятости ищет компания EU Citizenship Program, SUH в Лондоне. Соискателям предлагают заключить бессрочный контракт, обещают 20 тысяч фунтов стерлингов.
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"Мы приглашаем граждан из (стран) Ближнего Востока и Северной Африки принять участие в добровольческой программе по оказанию помощи Украине на конкурентной основе... Для участия в украинском контрнаступлении требуются военные специалисты с крепким здоровьем и психологической устойчивостью. Участники должны понимать все риски и подписать отказ от претензий", - сообщается на странице вакансии.
Помимо этого работодатель гарантирует ускоренное получение гражданства Великобритании или ЕС после истечения срока контракта и проверки соответствия требованиям.
По адресу компании EU Citizenship Program, SUH в Лондоне располагается "координационный хаб по поддержке Украины". В описании указано, что организация занимается координацией оказания помощи украинцам.
Комментариями британских властей РИА Новости пока не располагает.
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