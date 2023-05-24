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Колокольцев ознакомился с работой подразделений МВД Саудовской Аравии
Колокольцев ознакомился с работой подразделений МВД Саудовской Аравии - РИА Новости, 24.05.2023
Колокольцев ознакомился с работой подразделений МВД Саудовской Аравии
Глава российской полиции Владимир Колокольцев в ходе визита в Саудовскую Аравию посетил ряд подразделений МВД королевства: российскому министру показали, среди... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:58
2023-05-24T21:58
2023-05-24T21:59
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава российской полиции Владимир Колокольцев в ходе визита в Саудовскую Аравию посетил ряд подразделений МВД королевства: российскому министру показали, среди прочего, национальный центр операций по обеспечению безопасности и главное паспортное управление, рассказала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "Владимир Колокольцев по приглашению своего саудовского коллеги Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда посетил ряд подразделений министерства внутренних дел Королевства Саудовская Аравия", – сказала она. По ее словам, Колокольцев ознакомился с работой национального центра операций по обеспечению безопасности. Среди ключевых задач центра – мониторинг и анализ ежедневной информации о происшествиях. Кроме того, российскому министру показали возможности главного паспортного управления. Как отметила Волк, в случае необходимости сотрудники подразделения развертывают дополнительные пункты паспортного контроля и миграции для паломников, прибывающих в страну. Также Колокольцев посетил главное управление по контролю за оборотом наркотиков и Академию МВД имени короля Фахда, добавила представитель министерства.
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россия, саудовская аравия, владимир колокольцев, ирина волк, в мире
Россия, Саудовская Аравия, Владимир Колокольцев, Ирина Волк, В мире
Колокольцев ознакомился с работой подразделений МВД Саудовской Аравии
Глава МВД Колокольцев ознакомился с работой коллег в Саудовской Аравии
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава российской полиции Владимир Колокольцев в ходе визита в Саудовскую Аравию посетил ряд подразделений МВД королевства: российскому министру показали, среди прочего, национальный центр операций по обеспечению безопасности и главное паспортное управление, рассказала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Владимир Колокольцев по приглашению своего саудовского коллеги Абдельазиза бен Сауда бен Наефа Аль Сауда посетил ряд подразделений министерства внутренних дел Королевства Саудовская Аравия", – сказала она.
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По ее словам, Колокольцев ознакомился с работой национального центра операций по обеспечению безопасности. Среди ключевых задач центра – мониторинг и анализ ежедневной информации о происшествиях.
Кроме того, российскому министру показали возможности главного паспортного управления. Как отметила Волк, в случае необходимости сотрудники подразделения развертывают дополнительные пункты паспортного контроля и миграции для паломников, прибывающих в страну.
Также Колокольцев посетил главное управление по контролю за оборотом наркотиков и Академию МВД имени короля Фахда, добавила представитель министерства.