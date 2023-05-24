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Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду - РИА Новости, 24.05.2023
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15:50 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/moskva-1873887097.html
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду - РИА Новости, 24.05.2023
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду
Затруднения до 9 баллов ожидаются вечером в среду в Москве, автомобилистов просят перенести поездки на более позднее время или воспользоваться общественным... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T15:50
2023-05-24T15:50
москва
садовое кольцо (москва)
россия
авто
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Затруднения до 9 баллов ожидаются вечером в среду в Москве, автомобилистов просят перенести поездки на более позднее время или воспользоваться общественным транспортом, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Движение в городе 5 баллов, в час пик в центре ожидаем до 9 — просим для поездок воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент движение затруднено на ТТК в районе Чурской эстакады, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на Садовом кольце в районе Большой Садовой улицы. "Вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Бульварном кольце, Садовом кольце, ТТК и МКАД... Просим перенести поездки на автомобиле в вечерний час пик на более позднее время", - говорится в сообщении. Добавляется, что причинами затруднений могут стать небольшой дождь в некоторых районах города, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.
https://ria.ru/20230524/tuman-1873884043.html
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москва, садовое кольцо (москва), россия, авто
Москва, Садовое кольцо (Москва), Россия, Авто
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду

Дептранс: затруднения до девяти баллов ожидаются вечером в среду в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на МКАДе
Автомобильное движение на МКАДе - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение на МКАДе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Затруднения до 9 баллов ожидаются вечером в среду в Москве, автомобилистов просят перенести поездки на более позднее время или воспользоваться общественным транспортом, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"Движение в городе 5 баллов, в час пик в центре ожидаем до 9 — просим для поездок воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на данный момент движение затруднено на ТТК в районе Чурской эстакады, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на Садовом кольце в районе Большой Садовой улицы.
"Вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Бульварном кольце, Садовом кольце, ТТК и МКАД... Просим перенести поездки на автомобиле в вечерний час пик на более позднее время", - говорится в сообщении.
Добавляется, что причинами затруднений могут стать небольшой дождь в некоторых районах города, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.
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