https://ria.ru/20230524/moskva-1873887097.html

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду - РИА Новости, 24.05.2023

Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в среду

Затруднения до 9 баллов ожидаются вечером в среду в Москве, автомобилистов просят перенести поездки на более позднее время или воспользоваться общественным... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T15:50

2023-05-24T15:50

2023-05-24T15:50

москва

садовое кольцо (москва)

россия

авто

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Затруднения до 9 баллов ожидаются вечером в среду в Москве, автомобилистов просят перенести поездки на более позднее время или воспользоваться общественным транспортом, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. "Движение в городе 5 баллов, в час пик в центре ожидаем до 9 — просим для поездок воспользоваться городским транспортом", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент движение затруднено на ТТК в районе Чурской эстакады, на ТТК в районе улицы Сущевский Вал и на Садовом кольце в районе Большой Садовой улицы. "Вечером сложно будет проехать в центральной части города, на Бульварном кольце, Садовом кольце, ТТК и МКАД... Просим перенести поездки на автомобиле в вечерний час пик на более позднее время", - говорится в сообщении. Добавляется, что причинами затруднений могут стать небольшой дождь в некоторых районах города, ремонтные работы на дороге и мелкие ДТП.

https://ria.ru/20230524/tuman-1873884043.html

https://ria.ru/20230524/metro-1873877432.html

москва

садовое кольцо (москва)

россия

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