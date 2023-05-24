https://ria.ru/20230524/mks-1873890612.html

Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-23" стартовала к МКС

Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-23" стартовала к МКС - РИА Новости, 24.05.2023

Ракета "Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-23" стартовала к МКС

Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-23", он доставит на станцию более 2,5 тонн грузов, в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:00

2023-05-24T16:00

2023-05-24T16:01

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур, чтобы отправить к МКС грузовой корабль "Прогресс МС-23", он доставит на станцию более 2,5 тонн грузов, в том числе рабочее место для открытого космоса и бауманский наноспутник, трансляция ведется на сайте "Роскосмоса". Через несколько минут ракета должна вывести грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к МКС. На "Союз-2.1а" нанесли изображения, посвященные 300-летию Перми и 60-летию полета первой женщины в космос. Путешествие Валентины Терешковой на корабле "Восток-6" состоялось 16-19 июня 1963 года. Полёт пройдет по сверхбыстрой схеме сближения, уже через 3,5 часа "Прогресс" доберется до МКС, сделав всего два витка вокруг Земли. Стыковка намечена на 19.21 мск. На орбите корабль должен провести 189 суток. "Прогресс МС-23" доставит на МКС более 2,5 тонн килограммов грузов: топливо и сжатые газы, воду, оборудование и инструменты укладки для экспериментов, одежды и еду для экипажа. На МКС приедет оборудование для космических экспериментов "Асептик", "Ураган", "Спланх", "Коррекция", "Нейроиммунитет", "Сепарация" и "Вампир". Также корабль привезет на станцию универсальное рабочее место УРМ-Д, которое космонавты во время выхода в открытый космос установят на внешней поверхности модуля "Звезда". Кроме того, в "Прогресс" загружен наноспутник "Парус-МГТУ", разработанный студентами-бауманцами. Его запуск станет еще одной работой для космонавтов за бортом МКС. Сейчас из российских космонавтов на станции находятся Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев.

https://ria.ru/20230503/skafandr-1869501254.html

https://ria.ru/20230522/kosmos-1873447818.html

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пермь, земля, валентина терешкова, роскосмос