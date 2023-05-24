https://ria.ru/20230524/missiya-1873962801.html

В ЮАР оценили перспективы африканской миссии по Украине

В ЮАР оценили перспективы африканской миссии по Украине - РИА Новости, 24.05.2023

В ЮАР оценили перспективы африканской миссии по Украине

Визит специального советника президента ЮАР Бежани Чауке и основателя Браззавильского фонда и инициатора Африканской мирной миссии по Украине Жан-Ива Олливье в... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T21:01

2023-05-24T21:01

2023-05-24T21:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Визит специального советника президента ЮАР Бежани Чауке и основателя Браззавильского фонда и инициатора Африканской мирной миссии по Украине Жан-Ива Олливье в Москву связан с обсуждением технических вопросов касательно даты приезда членов африканской делегации, сказал РИА Новости Чауке, отметив свой "очень оптимистичный" настрой по отношению к миссии. Накануне МИД РФ сообщил, что замглавы МИД РФ Михаил Богданов во вторник обсудил с президентом международной неправительственной организации "Браззавиль Фаундейшн" Жан-Ивом Олливье глобальную и африканскую повестку дня. "Речь шла, скорее, о материально-техническом обеспечении и датах, в которые должны состояться посещения глав африканских государств. По этому вопросу мы согласились, и другие вопросы все еще обсуждаются", - сказал Чауке, отметив, что он "настроен очень оптимистично" по отношению к предстоящей миссии. Собеседник агентства также отметил приверженность Южноафриканской Республики по отношению к глобальным конфликтам, добавив, что национальные интересы страны наделяют её граждан, лидеров и членов мирового сообщества к созданию лучшей Африки и лучшего мира в целом. "Южная Африка выступает за стабильный мировой порядок, основанный на социальной справедливости, правах человека и праве на суверенитет всех наций, мы всегда будем на стороне человечества. Для нас как нации с преступлениями против человечности трудно мириться. Вот почему мы всегда будем стремиться содействовать мирному урегулированию конфликтов, и мы терпеливы в нашей решимости", - добавил он. Основатель Браззавильского фонда и инициатор миссии Жан-Ив Олливье ранее рассказал РИА Новости, что главной целью миссии африканских стран по Украине является инициация и помощь в налаживании диалога между двумя странами, отметив, что переговоры по линии миссии африканских стран будут проводиться без предварительных условий, а сама миссия является первой в своём роде, которую согласились принять и президент РФ Владимир Путин, и Владимир Зеленский. Ранее генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор заявлял, что президент ЮАР Сирил Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230419/ssha-1866189569.html

https://ria.ru/20230419/zapad-1866189280.html

https://ria.ru/20230501/otnosheniya-1868876463.html

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