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Мишустин возложил цветы к памятнику народным героям в Пекине - РИА Новости, 24.05.2023
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08:56 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/mishustin-1873774502.html
Мишустин возложил цветы к памятнику народным героям в Пекине
Мишустин возложил цветы к памятнику народным героям в Пекине - РИА Новости, 24.05.2023
Мишустин возложил цветы к памятнику народным героям в Пекине
Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду возложил цветы к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T08:56
2023-05-24T08:56
пекин
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
в мире
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду возложил цветы к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Российский премьер находится с двухдневным визитом в Китае. Ранее в Пекине он уже встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и принял участие в российско-китайских переговорах. Позже Мишустин проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20230524/kitay-1873767480.html
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пекин, китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, в мире
Пекин, Китай, Россия, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, В мире
Мишустин возложил цветы к памятнику народным героям в Пекине

Премьер-министр России Мишустин возложил цветы к памятнику народным героям на в Пекине

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкОфициальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай
Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в среду возложил цветы к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Российский премьер находится с двухдневным визитом в Китае.
Ранее в Пекине он уже встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и принял участие в российско-китайских переговорах.
Позже Мишустин проведет встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.
Официальный визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Китай - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Премьер Госсовета КНР оценил перспективы сотрудничества с Россией
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ПекинКитайРоссияМихаил МишустинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
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