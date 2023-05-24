https://ria.ru/20230524/marketpleys-1873815982.html

ФАС призвала вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки

ФАС призвала вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки - РИА Новости, 24.05.2023

ФАС призвала вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что необходимо вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, сообщил РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:34

2023-05-24T11:34

2023-05-24T11:34

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что необходимо вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки, действующего для IT-компаний, сообщил глава службы Максим Шаскольский. Общественный совет при ФАС в понедельник направил письмо в правительство с просьбой вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки. "Позиция не изменилась, мы считаем, что нужно вывести", - заявил Шаскольский в кулуарах Евразийского экономического форума, отвечая на вопрос о выводе маркетплейсов из-под моратория на проверки. При этом в начале апреля в ФАС РИА Новости заявляли, что ведомство "выступает за равный подход ко всем участникам рынков". По мнению ФАС, может быть дополнительно изучен вопрос о снятии моратория на антимонопольные проверки в отношении всех аккредитованных организаций в области информационных технологий. В марте 2022 года правительство РФ утвердило постановление, на основании которого в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, устанавливается отсрочка от проведения проверок на три года. Кроме того, правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований. РИА Новости выступает информационным партнером Евразийского экономического форума.

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https://ria.ru/20230216/kontrol-1852481790.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)