https://ria.ru/20230524/mariupol-1873868497.html

Суд дал по 13 лет боевикам "Азова"* за попытку убить жителя Мариуполя

Суд дал по 13 лет боевикам "Азова"* за попытку убить жителя Мариуполя - РИА Новости, 24.05.2023

Суд дал по 13 лет боевикам "Азова"* за попытку убить жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии двух сержантов украинского нацбата "Азов"* (запрещен в России) за попытку расстрелять мирного жителя Мариуполя,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T14:27

2023-05-24T14:27

2023-05-24T14:27

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

мариуполь

донецкая народная республика

главная военная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии двух сержантов украинского нацбата "Азов"* (запрещен в России) за попытку расстрелять мирного жителя Мариуполя, сообщает Главная военная прокуратура России в среду. "Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении сержантов войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины Андрея Пилявского и Романа Харченко", - говорится в сообщении. Оба признаны виновными покушении на убийство группой лиц по мотивам ненависти и жестоком обращении с гражданским населением. Как было установлено в суде, 5 марта 2022 года "азовцы" вели в Мариуполе наблюдение за передвижением российских войск. Увидев на балконе в доме напротив безоружного мужчину, возмущавшегося преступными действиями в отношении мирного населения, они начали стрелять в него из автоматов. Тот успел уйти с линии огня и укрыться. Они выстрелили в сторону мужчины 20-30 раз, а в ходе следствия "полностью признали свою вину", уточнили РИА Новости в СК РФ. "Суд признал Пилявского и Харченко виновными… и приговорил к 13 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230404/mariupol-1862909750.html

https://ria.ru/20230222/srok-1853655139.html

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мариуполь

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, украина