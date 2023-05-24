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Суд дал по 13 лет боевикам "Азова"* за попытку убить жителя Мариуполя - РИА Новости, 24.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:27 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/mariupol-1873868497.html
Суд дал по 13 лет боевикам "Азова"* за попытку убить жителя Мариуполя
Суд дал по 13 лет боевикам "Азова"* за попытку убить жителя Мариуполя - РИА Новости, 24.05.2023
Суд дал по 13 лет боевикам "Азова"* за попытку убить жителя Мариуполя
Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии двух сержантов украинского нацбата "Азов"* (запрещен в России) за попытку расстрелять мирного жителя Мариуполя,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:27
2023-05-24T14:27
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
мариуполь
донецкая народная республика
главная военная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии двух сержантов украинского нацбата "Азов"* (запрещен в России) за попытку расстрелять мирного жителя Мариуполя, сообщает Главная военная прокуратура России в среду. "Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении сержантов войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины Андрея Пилявского и Романа Харченко", - говорится в сообщении. Оба признаны виновными покушении на убийство группой лиц по мотивам ненависти и жестоком обращении с гражданским населением. Как было установлено в суде, 5 марта 2022 года "азовцы" вели в Мариуполе наблюдение за передвижением российских войск. Увидев на балконе в доме напротив безоружного мужчину, возмущавшегося преступными действиями в отношении мирного населения, они начали стрелять в него из автоматов. Тот успел уйти с линии огня и укрыться. Они выстрелили в сторону мужчины 20-30 раз, а в ходе следствия "полностью признали свою вину", уточнили РИА Новости в СК РФ. "Суд признал Пилявского и Харченко виновными… и приговорил к 13 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230404/mariupol-1862909750.html
https://ria.ru/20230222/srok-1853655139.html
россия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
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происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, главная военная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Главная военная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР, Украина
Суд дал по 13 лет боевикам "Азова"* за попытку убить жителя Мариуполя

Верховный суд ДНР дал по 13 лет боевикам "Азова" за попытку расстрелять жителя Мариуполя

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил к 13 годам колонии двух сержантов украинского нацбата "Азов"* (запрещен в России) за попытку расстрелять мирного жителя Мариуполя, сообщает Главная военная прокуратура России в среду.
"Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении сержантов войсковой части 3057 военизированного националистического объединения "Азов"* Национальной гвардии Украины Андрея Пилявского и Романа Харченко", - говорится в сообщении. Оба признаны виновными покушении на убийство группой лиц по мотивам ненависти и жестоком обращении с гражданским населением.
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Как было установлено в суде, 5 марта 2022 года "азовцы" вели в Мариуполе наблюдение за передвижением российских войск. Увидев на балконе в доме напротив безоружного мужчину, возмущавшегося преступными действиями в отношении мирного населения, они начали стрелять в него из автоматов. Тот успел уйти с линии огня и укрыться.
Они выстрелили в сторону мужчины 20-30 раз, а в ходе следствия "полностью признали свою вину", уточнили РИА Новости в СК РФ.
"Суд признал Пилявского и Харченко виновными… и приговорил к 13 годам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе прокуратуры.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаГлавная военная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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