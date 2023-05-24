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Мали надеется на поставки удобрений из России, заявил посол - РИА Новости, 24.05.2023
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02:54 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/mali-1873758804.html
Мали надеется на поставки удобрений из России, заявил посол
Мали надеется на поставки удобрений из России, заявил посол - РИА Новости, 24.05.2023
Мали надеется на поставки удобрений из России, заявил посол
Мали надеется на достаточный объем поставок удобрений из России в 2023 году, в которых остро нуждается, заявил РИА Новости посол африканской республики в США... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T02:54
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Мали надеется на достаточный объем поставок удобрений из России в 2023 году, в которых остро нуждается, заявил РИА Новости посол африканской республики в США Секу Берте. "Мы надеемся, что этом году появится возможность для России поставить достаточно удобрений для наших фермеров, в чем мы остро нуждаемся", - сказал он. Берте добавил, что его страна в 2022 году столкнулась с кризисом нехватки удобрений, связанным с конфликтом на Украине.
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россия, мали, сша, в мире
Россия, Мали, США, В мире
Мали надеется на поставки удобрений из России, заявил посол

Посол Мали в США: Бамако остро нуждается в удобрениях и надеется на их поставки из России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали. Город Бамако. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Мали надеется на достаточный объем поставок удобрений из России в 2023 году, в которых остро нуждается, заявил РИА Новости посол африканской республики в США Секу Берте.
"Мы надеемся, что этом году появится возможность для России поставить достаточно удобрений для наших фермеров, в чем мы остро нуждаемся", - сказал он.
Берте добавил, что его страна в 2022 году столкнулась с кризисом нехватки удобрений, связанным с конфликтом на Украине.
Разгрузка удобрений - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
ООН заявила о работе над отправкой российских судов с удобрениями из Европы
11 мая, 20:37
 
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