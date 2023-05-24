https://ria.ru/20230524/mali-1873758804.html

Мали надеется на поставки удобрений из России, заявил посол

Мали надеется на поставки удобрений из России, заявил посол - РИА Новости, 24.05.2023

Мали надеется на поставки удобрений из России, заявил посол

Мали надеется на достаточный объем поставок удобрений из России в 2023 году, в которых остро нуждается, заявил РИА Новости посол африканской республики в США... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T02:54

2023-05-24T02:54

2023-05-24T02:54

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ВАШИНГТОН, 24 мая - РИА Новости. Мали надеется на достаточный объем поставок удобрений из России в 2023 году, в которых остро нуждается, заявил РИА Новости посол африканской республики в США Секу Берте. "Мы надеемся, что этом году появится возможность для России поставить достаточно удобрений для наших фермеров, в чем мы остро нуждаемся", - сказал он. Берте добавил, что его страна в 2022 году столкнулась с кризисом нехватки удобрений, связанным с конфликтом на Украине.

https://ria.ru/20230511/korabli-1871151452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мали, сша, в мире