https://ria.ru/20230524/logistika-1873915425.html
Путин: Россия придает большое значение созданию новых логистических цепочек
Путин: Россия придает большое значение созданию новых логистических цепочек - РИА Новости, 24.05.2023
Путин: Россия придает большое значение созданию новых логистических цепочек
РФ придает большое значение созданию новых логистических цепочек, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T17:34
2023-05-24T17:34
2023-05-24T17:34
владимир путин
россия
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. РФ придает большое значение созданию новых логистических цепочек, заявил президент России Владимир Путин. "Особо упомяну ситуацию в транспортно-логистической сфере. Очевидно, что сегодня возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов. Этой работе мы придает большое значение, как в рамках ЕврАзЭС, так и за его пределами, в том числе по проекту коридора "Север-Юг", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума.
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владимир путин, россия, евразийский экономический союз, экономика
Владимир Путин, Россия, Евразийский экономический союз, Экономика
Путин: Россия придает большое значение созданию новых логистических цепочек
Путин заявил, что Россия придает большое значение созданию новых логистических цепочек