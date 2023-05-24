https://ria.ru/20230524/lesa-1873893891.html
В Югре объявили запрет на посещение лесов с 25 мая
В Югре объявили запрет на посещение лесов с 25 мая - РИА Новости, 24.05.2023
В Югре объявили запрет на посещение лесов с 25 мая
Запрет на посещение лесов объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе с 25 мая, сейчас в округе действуют четыре природных пожара на общей площади 437... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:11
2023-05-24T16:11
2023-05-24T16:32
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Запрет на посещение лесов объявлен в Ханты-Мансийском автономном округе с 25 мая, сейчас в округе действуют четыре природных пожара на общей площади 437 гектаров, сообщает пресс-служба областного правительства в среду. "По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой в связи с повышением класса пожарной опасности с 25 мая в регионе запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек", - говорится в сообщении. Уточняется, что также не допускается "использование открытого огня", "проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда". В регионе установлены 3-4 классы пожарной опасности (средняя и высокая пожарная опасность - ред.). По данным Авиалесоохраны Югры, в среду на территории округа тушат один ландшафтный пожар на площади 350 гектаров в Сургутском районе и три лесных пожара на площади 87 гектаров в Сургутском, Кондинском и Советском районах. "Причиной ландшафтных возгораний во всех случаях стало несоблюдение местными жителями правил пожарной безопасности", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230518/vyrubka-1872524106.html
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происшествия, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, россия
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Наталья Комарова, Россия
В Югре объявили запрет на посещение лесов с 25 мая
Правительство Югры объявило запрет на посещение лесов с 25 мая