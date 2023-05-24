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Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставят на аукцион - РИА Новости, 24.05.2023
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14:58 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/kvartira-1873875645.html
Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставят на аукцион
Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставят на аукцион - РИА Новости, 24.05.2023
Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставят на аукцион
Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского, как и другие национализированные объекты в Крыму, выставят на аукцион, вырученные средства пойдут на... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:58
2023-05-24T14:58
ливадия
владимир зеленский
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского, как и другие национализированные объекты в Крыму, выставят на аукцион, вырученные средства пойдут на помощь бойцам, которые находятся в зоне спецоперации, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Решение о национализации ряда крупных крымских объектов украинских олигархов принято на сессии крымского парламента в среду. Под национализацию также попала недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии. "Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги (от продажи квартиры Зеленских и других национализированных объектов) будут поступать на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных", – сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
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ливадия
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ливадия, владимир зеленский, владимир константинов, республика крым
Ливадия, Владимир Зеленский, Владимир Константинов, Республика Крым
Квартиру семьи Зеленского в Крыму выставят на аукцион

Спикер парламента Крыма: вырученные с квартиры Зеленского деньги пойдут на помощь военным

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗдание Госсовета Республики Крым в Симферополе
Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Национализированную квартиру семьи Владимира Зеленского, как и другие национализированные объекты в Крыму, выставят на аукцион, вырученные средства пойдут на помощь бойцам, которые находятся в зоне спецоперации, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Решение о национализации ряда крупных крымских объектов украинских олигархов принято на сессии крымского парламента в среду. Под национализацию также попала недвижимость семьи Владимира Зеленского в Ливадии.
"Квартира национализирована и попала в республиканскую собственность, затем аукцион, продажа, деньги (от продажи квартиры Зеленских и других национализированных объектов) будут поступать на нужны СВО, семьям погибших, мобилизованных", – сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
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ЛивадияВладимир ЗеленскийВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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