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Кузбасс поддержит компании, занимающиеся газификацией региона - РИА Новости, 24.05.2023
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14:09 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/kuzbass-1873862139.html
Кузбасс поддержит компании, занимающиеся газификацией региона
Кузбасс поддержит компании, занимающиеся газификацией региона - РИА Новости, 24.05.2023
Кузбасс поддержит компании, занимающиеся газификацией региона
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о дополнительной поддержке компаний, занимающихся газификацией в Кузбассе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T14:09
2023-05-24T14:09
экономика
кемеровская область
сергей цивилев
россия
газпром
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КЕМЕРОВО, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о дополнительной поддержке компаний, занимающихся газификацией в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона. "По инициативе губернатора Сергея Цивилева в регионе введены дополнительные налоговые льготы для реализации программы газификации. Решение принято в связи с тем, что с 1 марта по поручению президента России Владимира Путина действие программы распространено на медицинские и образовательные организации, а также вновь газифицируемые населенные пункты. Это потребует значительного увеличения инвестиций со стороны Единого оператора газификации – ООО "Газпром газификация", – говорится в сообщении. "Мы на региональном уровне поддержали реализацию программ газификации жилья и социальных объектов. Напомню, ранее налог на имущество организаций уже был снижен вдвое. В связи с расширением программы газификации на 19 новых населенных пунктов и увеличением инвестиций в развитие газораспределительной инфраструктуры на территории Кузбасса на 4 миллиарда рублей было принято решение оказать дополнительную налоговую поддержку", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что на 47-й сессии парламента Кузбасса депутаты приняли поправки в областной закон "О налоге на имущество организаций", который теперь полностью освобождает оператора газификации от уплаты налога на имущество организаций на 2023-2026 годы в отношении объектов газораспределительной системы, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года в рамках региональной программы газификации. Глава региона подчеркнул, что расширение газоснабжающей системы – важнейший фактор повышения качества жизни кузбассовцев, который влияет на улучшение экологической обстановки в населенных пунктах, стимулирует развитие туристической и других отраслей.
https://ria.ru/20230221/gazifikatsiya-1853397901.html
https://ria.ru/20230314/gazifikatsiya-1857851081.html
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экономика, кемеровская область, сергей цивилев, россия, газпром
Экономика, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Россия, Газпром
Кузбасс поддержит компании, занимающиеся газификацией региона

Губернатор Кузбасса Цивилев заявил о поддержке компаний, занимающихся газификацией региона

© Фото : пресс-служба правительства КузбассаНа 47 сессии парламента КуZбасса депутаты приняли поправки в областной закон "О налоге на имущество организаций"
На 47 сессии парламента КуZбасса депутаты приняли поправки в областной закон О налоге на имущество организаций - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Кузбасса
На 47 сессии парламента КуZбасса депутаты приняли поправки в областной закон "О налоге на имущество организаций"
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 24 мая – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о дополнительной поддержке компаний, занимающихся газификацией в Кузбассе, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"По инициативе губернатора Сергея Цивилева в регионе введены дополнительные налоговые льготы для реализации программы газификации. Решение принято в связи с тем, что с 1 марта по поручению президента России Владимира Путина действие программы распространено на медицинские и образовательные организации, а также вновь газифицируемые населенные пункты. Это потребует значительного увеличения инвестиций со стороны Единого оператора газификации – ООО "Газпром газификация", – говорится в сообщении.
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"Мы на региональном уровне поддержали реализацию программ газификации жилья и социальных объектов. Напомню, ранее налог на имущество организаций уже был снижен вдвое. В связи с расширением программы газификации на 19 новых населенных пунктов и увеличением инвестиций в развитие газораспределительной инфраструктуры на территории Кузбасса на 4 миллиарда рублей было принято решение оказать дополнительную налоговую поддержку", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
Уточняется, что на 47-й сессии парламента Кузбасса депутаты приняли поправки в областной закон "О налоге на имущество организаций", который теперь полностью освобождает оператора газификации от уплаты налога на имущество организаций на 2023-2026 годы в отношении объектов газораспределительной системы, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года в рамках региональной программы газификации.
Глава региона подчеркнул, что расширение газоснабжающей системы – важнейший фактор повышения качества жизни кузбассовцев, который влияет на улучшение экологической обстановки в населенных пунктах, стимулирует развитие туристической и других отраслей.
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ЭкономикаКемеровская областьСергей ЦивилевРоссияГазпром
 
 
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