https://ria.ru/20230524/kursanty-1873904280.html

Курсанты белгородского патриотического Центра оттачивают навыки на полигоне

Курсанты белгородского патриотического Центра оттачивают навыки на полигоне - РИА Новости, 24.05.2023

Курсанты белгородского патриотического Центра оттачивают навыки на полигоне

Первые 300 воспитанников Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания – учащихся 10-х классов белгородских школ, изучив теорию, отправились... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:52

2023-05-24T16:52

2023-05-24T16:52

белгородская область

белгородская область

белгород

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вячеслав гладков

владимир путин

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БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Первые 300 воспитанников Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания – учащихся 10-х классов белгородских школ, изучив теорию, отправились на полигоны отрабатывать элементы тактико-специальной подготовки, сообщила пресс-служба правительства региона. Воспитанники Центра – десятиклассники Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа – уже освоили основы теории, которая включает огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, изучение БПЛА, тактической медицины, приборов связи. Познакомились со снаряжением, оборудованием, видами вооружения. Перед выездом на полигон частично отработали навыки на площадке Центра и в тире. Полевой выезд предполагает получение практических навыков взаимодействия в группах. Курсанты разделяются на взводы по 11-12 человек и выполняют задания на пяти локациях полигона по круговой системе. "Цель – отработка элементов тактико-специальной подготовки: передвижение на открытой местности, огневая подготовка, перемещение в боевом порядке, штурм окопа и действия в условиях застройки", - рассказали в пресс-службе. Руководит каждым взводом инструктор соответствующего направления. Отмечается, что наставниками Центра являются 20 ветеранов воинских и силовых подразделений, с боевым опытом и государственными наградами, в том числе участники СВО. Их подготовка включала и педагогическое направление. "Большинство курсантов, конечно, новички в военно-спортивной подготовке. Но пришли в Центр по желанию, мотивированы. Наша задача – передать им знания и опыт. Многие проявляют искреннюю заинтересованность, задают вопросы, можно ли будет продолжить занятия после окончания смены", - отметил наставник Центра с позывным "Чин", слова которого приводит пресс-служба. Белгородская область вошла в число 12 пилотных регионов, где по поручению президента Владимира Путина были созданы центры развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение министерству по делам молодёжи совместно с министерством образования региона создать аналогичные центры в муниципалитетах области в ближайшее время. "Эта работа уже начата. Первый муниципальный центр откроется в Старом Осколе", - сообщили в пресс-службе. "У каждого курсанта свой уровень подготовки: кто-то занимался в военно-патриотическом клубе или в Юнармии, кто-то начинает с нуля. Но все наставники отмечают боевой настрой ребят: никто не ноет и не отлынивает. Они пришли получить мужские навыки, которые точно не будут лишними в жизни. Работа центров будет востребована", - отметила министр по делам молодёжи региона Татьяна Киреева, посетив занятия на полигоне. Полная программа смены Центра рассчитана на 144 часа теории и практики. Первая часть обучения завершится 31 мая и возобновится с началом учебного года.

https://ria.ru/20230212/nagrada-1851502826.html

https://ria.ru/20230511/tsentr-1871129757.html

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