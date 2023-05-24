https://ria.ru/20230524/kursanty-1873904280.html
Курсанты белгородского патриотического Центра оттачивают навыки на полигоне
Курсанты белгородского патриотического Центра оттачивают навыки на полигоне - РИА Новости, 24.05.2023
Курсанты белгородского патриотического Центра оттачивают навыки на полигоне
Первые 300 воспитанников Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания – учащихся 10-х классов белгородских школ, изучив теорию, отправились... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:52
2023-05-24T16:52
2023-05-24T16:52
белгородская область
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
владимир путин
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БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости. Первые 300 воспитанников Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания – учащихся 10-х классов белгородских школ, изучив теорию, отправились на полигоны отрабатывать элементы тактико-специальной подготовки, сообщила пресс-служба правительства региона. Воспитанники Центра – десятиклассники Белгорода, Белгородского района и Яковлевского городского округа – уже освоили основы теории, которая включает огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, изучение БПЛА, тактической медицины, приборов связи. Познакомились со снаряжением, оборудованием, видами вооружения. Перед выездом на полигон частично отработали навыки на площадке Центра и в тире. Полевой выезд предполагает получение практических навыков взаимодействия в группах. Курсанты разделяются на взводы по 11-12 человек и выполняют задания на пяти локациях полигона по круговой системе. "Цель – отработка элементов тактико-специальной подготовки: передвижение на открытой местности, огневая подготовка, перемещение в боевом порядке, штурм окопа и действия в условиях застройки", - рассказали в пресс-службе. Руководит каждым взводом инструктор соответствующего направления. Отмечается, что наставниками Центра являются 20 ветеранов воинских и силовых подразделений, с боевым опытом и государственными наградами, в том числе участники СВО. Их подготовка включала и педагогическое направление. "Большинство курсантов, конечно, новички в военно-спортивной подготовке. Но пришли в Центр по желанию, мотивированы. Наша задача – передать им знания и опыт. Многие проявляют искреннюю заинтересованность, задают вопросы, можно ли будет продолжить занятия после окончания смены", - отметил наставник Центра с позывным "Чин", слова которого приводит пресс-служба. Белгородская область вошла в число 12 пилотных регионов, где по поручению президента Владимира Путина были созданы центры развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение министерству по делам молодёжи совместно с министерством образования региона создать аналогичные центры в муниципалитетах области в ближайшее время. "Эта работа уже начата. Первый муниципальный центр откроется в Старом Осколе", - сообщили в пресс-службе. "У каждого курсанта свой уровень подготовки: кто-то занимался в военно-патриотическом клубе или в Юнармии, кто-то начинает с нуля. Но все наставники отмечают боевой настрой ребят: никто не ноет и не отлынивает. Они пришли получить мужские навыки, которые точно не будут лишними в жизни. Работа центров будет востребована", - отметила министр по делам молодёжи региона Татьяна Киреева, посетив занятия на полигоне. Полная программа смены Центра рассчитана на 144 часа теории и практики. Первая часть обучения завершится 31 мая и возобновится с началом учебного года.
https://ria.ru/20230212/nagrada-1851502826.html
https://ria.ru/20230511/tsentr-1871129757.html
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, владимир путин
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Владимир Путин
Курсанты белгородского патриотического Центра оттачивают навыки на полигоне
Первые 300 курсантов белгородского патриотического Центра оттачивают навыки на полигоне
БЕЛГОРОД, 24 мая – РИА Новости.
Первые 300 воспитанников Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания – учащихся 10-х классов белгородских школ, изучив теорию, отправились на полигоны отрабатывать элементы тактико-специальной подготовки, сообщила пресс-служба
правительства региона.
Воспитанники Центра – десятиклассники Белгорода
, Белгородского района
и Яковлевского городского округа – уже освоили основы теории, которая включает огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, изучение БПЛА, тактической медицины, приборов связи. Познакомились со снаряжением, оборудованием, видами вооружения. Перед выездом на полигон частично отработали навыки на площадке Центра и в тире.
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Полевой выезд предполагает получение практических навыков взаимодействия в группах. Курсанты разделяются на взводы по 11-12 человек и выполняют задания на пяти локациях полигона по круговой системе. "Цель – отработка элементов тактико-специальной подготовки: передвижение на открытой местности, огневая подготовка, перемещение в боевом порядке, штурм окопа и действия в условиях застройки", - рассказали в пресс-службе.
Руководит каждым взводом инструктор соответствующего направления. Отмечается, что наставниками Центра являются 20 ветеранов воинских и силовых подразделений, с боевым опытом и государственными наградами, в том числе участники СВО. Их подготовка включала и педагогическое направление.
"Большинство курсантов, конечно, новички в военно-спортивной подготовке. Но пришли в Центр по желанию, мотивированы. Наша задача – передать им знания и опыт. Многие проявляют искреннюю заинтересованность, задают вопросы, можно ли будет продолжить занятия после окончания смены", - отметил наставник Центра с позывным "Чин", слова которого приводит пресс-служба.
Белгородская область
вошла в число 12 пилотных регионов, где по поручению президента Владимира Путина
были созданы центры развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
дал поручение министерству по делам молодёжи совместно с министерством образования региона создать аналогичные центры в муниципалитетах области в ближайшее время. "Эта работа уже начата. Первый муниципальный центр откроется в Старом Осколе", - сообщили в пресс-службе.
"У каждого курсанта свой уровень подготовки: кто-то занимался в военно-патриотическом клубе или в Юнармии, кто-то начинает с нуля. Но все наставники отмечают боевой настрой ребят: никто не ноет и не отлынивает. Они пришли получить мужские навыки, которые точно не будут лишними в жизни. Работа центров будет востребована", - отметила министр по делам молодёжи региона Татьяна Киреева, посетив занятия на полигоне.
Полная программа смены Центра рассчитана на 144 часа теории и практики. Первая часть обучения завершится 31 мая и возобновится с началом учебного года.
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