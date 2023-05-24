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В Краснодарском крае обновят пандусы для людей с инвалидностью

В Краснодарском крае обновят пандусы для людей с инвалидностью - РИА Новости, 24.05.2023

В Краснодарском крае обновят пандусы для людей с инвалидностью

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обновить пандусы для спуска в воду людей с инвалидностью на территории всего побережья региона,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T21:50

2023-05-24T21:50

2023-05-24T21:50

краснодарский край

краснодарский край

новороссийск

сочи

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил обновить пандусы для спуска в воду людей с инвалидностью на территории всего побережья региона, сообщили в пресс-службе краевой администрации. Отмечается, что во время личного приема жительница Новороссийска попросила содействия в обновлении пандуса на центральном пляже города-героя. "Глава региона отметил, что обновить пандус в Новороссийске необходимо к 1 июля и поручил организовать подобную работу во всех муниципалитетах края на побережье", - говорится в сообщении. По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаила Зарицкого, в 2022 году было установлено более 40 пандусов для маломобильных граждан в Сочи, Анапе, Темрюкском районе, каждый из которых регулируется по длине, также для удобства жителей есть и специальные коляски. "Курортные территории Краснодарского края должны быть максимально комфортны. Необходимо создать такие условия на пляжах, которые позволят каждому нашему жителю и гостю искупаться в море", – передает пресс-служба слова Кондратьева. Там добавили, что при установке специальных пандусов важно учитывать все технические особенности, чтобы они были действительно удобными.

https://ria.ru/20230511/kurorty-1871003675.html

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краснодарский край, новороссийск, сочи, вениамин кондратьев