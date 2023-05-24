https://ria.ru/20230524/krym-1873846000.html

Первый в России "Класс гостеприимства" выпустили в Крыму

Первый в России "Класс гостеприимства" выпустили в Крыму - РИА Новости, 24.05.2023

Первый в России "Класс гостеприимства" выпустили в Крыму

Федеральный учебный центр "Академия гостеприимства" от Mriya Resort & SPA и Ялтинская школа №10 провели выпускной для первого в России "Класса гостеприимства". РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T13:41

2023-05-24T13:41

2023-05-24T13:41

пресс-релизы

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Федеральный учебный центр "Академия гостеприимства" от Mriya Resort & SPA и Ялтинская школа №10 провели выпускной для первого в России "Класса гостеприимства".Как сообщает пресс-служба курорта Mriya Resort & SPA, в феврале прошлого года в программу десятого класса Ялтинской школы №10 включили профильные предметы в направлении гостеприимства в сфере туризма. Данный проект помогает со школьной скамьи определиться с будущей специализацией и посмотреть по-новому на привычные профессии."В 2022 году мы создали первый в России "Класс гостеприимства", направленный на формирование знаний, умений, навыков в сфере туризма. Проект был реализован совместно с министерством образования и министерством курортов и туризма Республики Крым, при поддержке главы Республики Крым Сергея Аксенова", - приводятся в сообщении слова генерального директора курорта Mriya Resort & SPA Самвела Саруханяна.Он добавил, что девять месяцев школьники погружались в профессии индустрии гостеприимства, участвовали в практических занятиях на территории курорта и обучались у лучших экспертов."Мы верим, что на нашем опыте возникнут новые проекты, которые будут масштабированы на всю страну. В свою очередь, команда Mriya Resort продолжит развивать проект и выпускать новые "Классы гостеприимства", которые дадут понимание учащимся, что в сфере туризма существует множество перспективных направлений для их будущей карьеры и развития", - отметил Саруханян.За девять месяцев ученики узнали о таких специальностях: администрирование отеля, house-keeping, ресторанный сервис, экскурсионное обслуживание, поварское дело, сыроварение, SPA и косметологические услуги, анимация.Как отмечается в сообщении, каждую неделю ученики получали профессиональные навыки от эксперта по направлению. Специалисты откровенно делились секретами профессии, опытом становления настоящего лидера своего дела, а также рассказывали об ошибках и сложностях, которые могут встретиться и к которым лучше быть готовым при выборе того или иного направления.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы