https://ria.ru/20230524/krym-1873805206.html
В Крыму национализируют здание "Меджлиса"*
В Крыму национализируют здание "Меджлиса"* - РИА Новости, 24.05.2023
В Крыму национализируют здание "Меджлиса"*
Госсовет Крыма на сессии в среду национализирует в Симферополе здание запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:09
2023-05-24T11:09
2023-05-24T11:09
ливадия
симферополь
россия
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
ринат ахметов
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Госсовет Крыма на сессии в среду национализирует в Симферополе здание запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. "Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому "меджлису"*, - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Ранее он сообщил, что госсовет в среду продолжит национализацию имущества украинских олигархов, в том числе национализирует квартиру семьи Владимира Зеленского в Ливадии. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов говорил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873785914.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ливадия, симферополь, россия, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, ринат ахметов, безопасность
Ливадия, Симферополь, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, Ринат Ахметов, Безопасность
В Крыму национализируют здание "Меджлиса"*
Аксенов заявил, что Госсовет Крыма на сегодняшней сессии национализирует здание "Меджлиса"