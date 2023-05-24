https://ria.ru/20230524/krym-1873805206.html

В Крыму национализируют здание "Меджлиса"*

В Крыму национализируют здание "Меджлиса"* - РИА Новости, 24.05.2023

В Крыму национализируют здание "Меджлиса"*

Госсовет Крыма на сессии в среду национализирует в Симферополе здание запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T11:09

2023-05-24T11:09

2023-05-24T11:09

ливадия

симферополь

россия

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

ринат ахметов

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Госсовет Крыма на сессии в среду национализирует в Симферополе здание запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. "Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому "меджлису"*, - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Ранее он сообщил, что госсовет в среду продолжит национализацию имущества украинских олигархов, в том числе национализирует квартиру семьи Владимира Зеленского в Ливадии. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов говорил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873785914.html

ливадия

симферополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ливадия, симферополь, россия, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, ринат ахметов, безопасность