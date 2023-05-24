Рейтинг@Mail.ru
В Крыму национализируют здание "Меджлиса"* - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/krym-1873805206.html
В Крыму национализируют здание "Меджлиса"*
В Крыму национализируют здание "Меджлиса"* - РИА Новости, 24.05.2023
В Крыму национализируют здание "Меджлиса"*
Госсовет Крыма на сессии в среду национализирует в Симферополе здание запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сообщил в телеграм-канале... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T11:09
2023-05-24T11:09
ливадия
симферополь
россия
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
ринат ахметов
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/08/1557500864_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_afec65e03a3b3b6f3e23b5123dd531d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Госсовет Крыма на сессии в среду национализирует в Симферополе здание запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. "Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому "меджлису"*, - написал Аксенов в своем телеграм-канале. Ранее он сообщил, что госсовет в среду продолжит национализацию имущества украинских олигархов, в том числе национализирует квартиру семьи Владимира Зеленского в Ливадии. Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов говорил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230524/natsionalizatsiya-1873785914.html
ливадия
симферополь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155750/08/1557500864_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_0fde4da6d1b3a21d009e802cd8cfd019.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливадия, симферополь, россия, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, ринат ахметов, безопасность
Ливадия, Симферополь, Россия, Сергей Аксенов (политик), Владимир Зеленский, Ринат Ахметов, Безопасность
В Крыму национализируют здание "Меджлиса"*

Аксенов заявил, что Госсовет Крыма на сегодняшней сессии национализирует здание "Меджлиса"

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкГосударственный герб России на здании парламента Крыма
Государственный герб России на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Государственный герб России на здании парламента Крыма. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости. Госсовет Крыма на сессии в среду национализирует в Симферополе здание запрещенной организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Крым продолжает национализацию имущества врагов России. В собственность республики переходит ряд объектов, в том числе здание в Симферополе, которое принадлежало запрещенному в России экстремистскому "меджлису"*, - написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Ранее он сообщил, что госсовет в среду продолжит национализацию имущества украинских олигархов, в том числе национализирует квартиру семьи Владимира Зеленского в Ливадии.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов говорил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Здание парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Госсовет Крыма национализирует имущество олигархов и квартиру Зеленского
Вчера, 10:04
 
ЛивадияСимферопольРоссияСергей Аксенов (политик)Владимир ЗеленскийРинат АхметовБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала