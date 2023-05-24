https://ria.ru/20230524/konflikt-1873940776.html

США утратили непредвзятость в арабо-израильском конфликте, заявил Небензя

США утратили непредвзятость в арабо-израильском конфликте, заявил Небензя - РИА Новости, 24.05.2023

США утратили непредвзятость в арабо-израильском конфликте, заявил Небензя

США окончательно утратили нейтральность и непредвзятость в вопросе палестино-израильского урегулирования, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T18:51

2023-05-24T18:51

2023-05-24T18:52

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вашингтон (штат)

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оон

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ООН, 24 мая – РИА Новости. США окончательно утратили нейтральность и непредвзятость в вопросе палестино-израильского урегулирования, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "В палестино-израильском конфликте очевидно проявляются двойные стандарты наших американских коллег. Соединенные Штаты продолжают односторонние попытки переломить деградацию "на земле" за счет подмены реального политического мира экономическим", – сказал Небензя. По его словам, заблокировав работу ближневосточного квартета международных посредников, США упорно продвигают арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы. "Главный же парадокс при этом заключается в том, что Вашингтон, притязающий на роль единственного спонсора процесса ближневосточного урегулирования, давно и окончательно утратил неотъемлемую для честного брокера нейтральность и непредвзятость", - подчеркнул Небензя. Как заявил постпред, решение предыдущей администрации о признании Иерусалима столицей Израиля и израильского суверенитета над Голанскими высотами перечеркнули приверженность США ключевым резолюциям Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863539479.html

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в мире, сша, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон