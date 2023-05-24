Рейтинг@Mail.ru
США утратили непредвзятость в арабо-израильском конфликте, заявил Небензя - РИА Новости, 24.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:51 24.05.2023 (обновлено: 18:52 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/konflikt-1873940776.html
США утратили непредвзятость в арабо-израильском конфликте, заявил Небензя
США утратили непредвзятость в арабо-израильском конфликте, заявил Небензя - РИА Новости, 24.05.2023
США утратили непредвзятость в арабо-израильском конфликте, заявил Небензя
США окончательно утратили нейтральность и непредвзятость в вопросе палестино-израильского урегулирования, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T18:51
2023-05-24T18:52
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
василий небензя
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863652600_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46822aeab9d7eaa3b4d92fc0e4b42799.jpg
ООН, 24 мая – РИА Новости. США окончательно утратили нейтральность и непредвзятость в вопросе палестино-израильского урегулирования, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "В палестино-израильском конфликте очевидно проявляются двойные стандарты наших американских коллег. Соединенные Штаты продолжают односторонние попытки переломить деградацию "на земле" за счет подмены реального политического мира экономическим", – сказал Небензя. По его словам, заблокировав работу ближневосточного квартета международных посредников, США упорно продвигают арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы. "Главный же парадокс при этом заключается в том, что Вашингтон, притязающий на роль единственного спонсора процесса ближневосточного урегулирования, давно и окончательно утратил неотъемлемую для честного брокера нейтральность и непредвзятость", - подчеркнул Небензя. Как заявил постпред, решение предыдущей администрации о признании Иерусалима столицей Израиля и израильского суверенитета над Голанскими высотами перечеркнули приверженность США ключевым резолюциям Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
https://ria.ru/20230406/zhirinovskiy-1863539479.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863652600_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b679d396ce969951b4054ee1007c07e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Василий Небензя, ООН
США утратили непредвзятость в арабо-израильском конфликте, заявил Небензя

Небензя: США окончательно утратили непредвзятость в палестино-израильском конфликте

© AP Photo / Fatima ShbairАвиаудар Израиля по территории сектора Газа
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Авиаудар Израиля по территории сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 мая – РИА Новости. США окончательно утратили нейтральность и непредвзятость в вопросе палестино-израильского урегулирования, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В палестино-израильском конфликте очевидно проявляются двойные стандарты наших американских коллег. Соединенные Штаты продолжают односторонние попытки переломить деградацию "на земле" за счет подмены реального политического мира экономическим", – сказал Небензя.
По его словам, заблокировав работу ближневосточного квартета международных посредников, США упорно продвигают арабо-израильскую нормализацию в обход справедливого решения палестинской проблемы.
"Главный же парадокс при этом заключается в том, что Вашингтон, притязающий на роль единственного спонсора процесса ближневосточного урегулирования, давно и окончательно утратил неотъемлемую для честного брокера нейтральность и непредвзятость", - подчеркнул Небензя.
Как заявил постпред, решение предыдущей администрации о признании Иерусалима столицей Израиля и израильского суверенитета над Голанскими высотами перечеркнули приверженность США ключевым резолюциям Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступает на Всероссийском слете активистов партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Последнее пророчество Жириновского, после которого у России нет выбора
6 апреля, 17:39
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Василий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала