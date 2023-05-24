https://ria.ru/20230524/kitay-1873851130.html
Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать Россию во многих вопросах
Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать Россию во многих вопросах - РИА Новости, 24.05.2023
Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать Россию во многих вопросах
Китай готов продолжать вместе с Россией твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:28
2023-05-24T13:28
2023-05-24T13:28
китай
россия
пекин
си цзиньпин
михаил мишустин
большая двадцатка
брикс
оон
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Китай готов продолжать вместе с Россией твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в среду в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным в Пекине. "Китай готов вместе с Россией продолжать твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. Глава КНР подчеркнул, что Китай также готов продолжать укреплять сотрудничество с Россией на многосторонних площадках, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и G20.
https://ria.ru/20230524/china-1873827141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, пекин, си цзиньпин, михаил мишустин, большая двадцатка, брикс, оон
Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Большая двадцатка, БРИКС, ООН
Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать Россию во многих вопросах
Си Цзиньпин: Китай готов поддерживать Россию в вопросах, касающихся интересов двух стран