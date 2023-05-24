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Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать Россию во многих вопросах - РИА Новости, 24.05.2023
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13:28 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/kitay-1873851130.html
Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать Россию во многих вопросах
Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать Россию во многих вопросах - РИА Новости, 24.05.2023
Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать Россию во многих вопросах
Китай готов продолжать вместе с Россией твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T13:28
2023-05-24T13:28
китай
россия
пекин
си цзиньпин
михаил мишустин
большая двадцатка
брикс
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ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Китай готов продолжать вместе с Россией твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в среду в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным в Пекине. "Китай готов вместе с Россией продолжать твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. Глава КНР подчеркнул, что Китай также готов продолжать укреплять сотрудничество с Россией на многосторонних площадках, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и G20.
https://ria.ru/20230524/china-1873827141.html
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китай, россия, пекин, си цзиньпин, михаил мишустин, большая двадцатка, брикс, оон
Китай, Россия, Пекин, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Большая двадцатка, БРИКС, ООН
Си Цзиньпин заявил о готовности поддерживать Россию во многих вопросах

Си Цзиньпин: Китай готов поддерживать Россию в вопросах, касающихся интересов двух стран

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Доме народных собраний в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 мая - РИА Новости. Китай готов продолжать вместе с Россией твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся основных интересов двух стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в среду в ходе встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным в Пекине.
"Китай готов вместе с Россией продолжать твердо поддерживать друг друга в вопросах, касающихся коренных интересов обеих сторон", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Глава КНР подчеркнул, что Китай также готов продолжать укреплять сотрудничество с Россией на многосторонних площадках, таких как ООН, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и G20.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
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