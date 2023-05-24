https://ria.ru/20230524/karadzhich-1873896910.html

Адвокат Караджича рассказал о рабских условиях его содержания

Адвокат Караджича рассказал о рабских условиях его содержания - РИА Новости, 24.05.2023

Адвокат Караджича рассказал о рабских условиях его содержания

Письмо 120 сербских интеллектуалов о нарушении прав экс-лидера Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича в британской тюрьме... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:23

2023-05-24T16:23

2023-05-24T16:23

в мире

великобритания

босния и герцеговина

радован караджич

оон

международный трибунал по бывшей югославии

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БЕЛГРАД, 24 мая – РИА Новости. Письмо 120 сербских интеллектуалов о нарушении прав экс-лидера Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича в британской тюрьме практически осталось без ответа, его здоровье при рабских условиях содержания находится под большой угрозой, заявил РИА Новости его адвокат Горан Петрониевич. Экс-президент РС БиГ переведен в мае 2021 года из Гааги в тюрьму в Великобритании на остров Уайт. Сто двадцать сербских интеллектуалов - писателей, режиссеров и историков в октябре 2022 года направили письмо в ООН, странам-членам Совбеза, властям Великобритании и других стран о нарушении прав экс-лидера боснийских сербов в заключении. Документ был назван "Призыв о помощи и спасении жизни и достоинства Караджича". По словам Петрониевича, одного из инициаторов письма, ответа подписавшие обращение по сути так и не получили. "Одному из членов семьи по электронной почте ранее пришло сообщение от администрации тюрьмы, о том, что права заключенного не нарушаются. Со мной, его официальным защитником, господину Караджичу уже несколько месяцев запрещен контакт, с остальными также ограничен. Он может лишь в короткие интервалы по несколько минут разговаривать по телефону с женой и дочерью, и только на английском", - заявил адвокат экс-президента Республики Сербской. Караджичу запрещались визиты православного священника, он был лишен контактов с близкими и защитой, жаловался на питание и агрессивное отношение тюремщиков. "Его права нарушены до такой степени, что это просто невероятно. Он там не отбывает срок в тюрьме, а содержится в рабстве. О состоянии его здоровья не имеем никакой информации, это скрывают от нас. Лично подозреваю, что при таком психологическом давлении и нарушении прав его здоровье находится под большой угрозой. Система настолько закрытая, что я очень пессимистичен в том, сколько еще он так сможет прожить", - указал юрист-международник. Собеседник агентства подчеркнул, что администрация тюрьмы фактически не признает его статус заключенного ООН, но "считают его заключенным Великобритании с их тюремными правилами". По его словам, семья и защита Караджича попытались нанять несколько британских адвокатов, чтобы представлять его интересы на острове Уайт, но "после того как они контактировали с тюрьмой и министерством юстиции, они все отказывались без объяснения причин". Защита Караджича ранее выступала против перевода, аргументируя это тем, что в 2010 году в британской тюрьме заключенные-мусульмане, желая отомстить за погибших в Боснии единоверцев, едва не зарезали экс-генерала армии боснийских сербов Радислава Крстича. В 2016 году Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал Караджича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения в преступлениях в Боснии и Герцеговине, в том числе в этнических чистках, массовой депортации людей и геноциде в Сребренице, и приговорил к 40 годам заключения. Приговор оспорили и обвинение, требовавшее для подсудимого пожизненного заключения, и защита, требовавшая оправдания. Караджич вину не признал. В марте 2019 года Апелляционная палата МОМУТ (Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов) приговорила Караджича к пожизненному заключению. Апелляция Караджича на приговор была отклонена.

https://ria.ru/20230312/mladich-1857356929.html

https://ria.ru/20221214/ukraina-1838550629.html

https://ria.ru/20221130/yugoslaviya-1835161607.html

великобритания

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, босния и герцеговина, радован караджич, оон, международный трибунал по бывшей югославии