https://ria.ru/20230524/kapital-1873794460.html
Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов
Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.05.2023
Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов
Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:46
2023-05-24T10:46
2023-05-24T13:20
экономика
сша
бернар арно
louis vuitton
hermes
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Падение котировок оказалось особенно серьезным в секторе производителей предметов роскоши. Так, по итогам торгов 23 мая акции самой Louis Vuitton подешевели на пять процентов, Hermes — на 6,54 процента, а Kering (владельца Gucci) — на 2,97 процента. Как отмечает Bloomberg, это связано с опасениями по поводу перспектив спроса на такие товары из-за ослабления экономики США. Но, несмотря на потери, 192 миллиарда долларов по-прежнему обеспечивают французскому миллиардеру первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира. Впрочем, разрыв между Арно и Илоном Маском, занимающим второе место, сократился до 12 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230520/tsukerberg-1873178668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, сша, бернар арно, louis vuitton, hermes, gucci
Экономика, США, Бернар Арно, Louis Vuitton, Hermes, Gucci
Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов
BBI: самый богатый человек в мире Бернар Арно потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов