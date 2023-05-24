https://ria.ru/20230524/kapital-1873794460.html

Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов

Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.05.2023

Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов,... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T10:46

2023-05-24T10:46

2023-05-24T13:20

экономика

сша

бернар арно

louis vuitton

hermes

gucci

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Падение котировок оказалось особенно серьезным в секторе производителей предметов роскоши. Так, по итогам торгов 23 мая акции самой Louis Vuitton подешевели на пять процентов, Hermes — на 6,54 процента, а Kering (владельца Gucci) — на 2,97 процента. Как отмечает Bloomberg, это связано с опасениями по поводу перспектив спроса на такие товары из-за ослабления экономики США. Но, несмотря на потери, 192 миллиарда долларов по-прежнему обеспечивают французскому миллиардеру первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира. Впрочем, разрыв между Арно и Илоном Маском, занимающим второе место, сократился до 12 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230520/tsukerberg-1873178668.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, бернар арно, louis vuitton, hermes, gucci