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Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.05.2023
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10:46 24.05.2023 (обновлено: 13:20 24.05.2023)
https://ria.ru/20230524/kapital-1873794460.html
Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов
Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов - РИА Новости, 24.05.2023
Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов
Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов,... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T10:46
2023-05-24T13:20
экономика
сша
бернар арно
louis vuitton
hermes
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI). Падение котировок оказалось особенно серьезным в секторе производителей предметов роскоши. Так, по итогам торгов 23 мая акции самой Louis Vuitton подешевели на пять процентов, Hermes — на 6,54 процента, а Kering (владельца Gucci) — на 2,97 процента. Как отмечает Bloomberg, это связано с опасениями по поводу перспектив спроса на такие товары из-за ослабления экономики США. Но, несмотря на потери, 192 миллиарда долларов по-прежнему обеспечивают французскому миллиардеру первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира. Впрочем, разрыв между Арно и Илоном Маском, занимающим второе место, сократился до 12 миллиардов долларов.
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экономика, сша, бернар арно, louis vuitton, hermes, gucci
Экономика, США, Бернар Арно, Louis Vuitton, Hermes, Gucci
Самый богатый человек в мире потерял за сутки более 11 миллиардов долларов

BBI: самый богатый человек в мире Бернар Арно потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов

© AP Photo / Christophe EnaФранцузский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернар Арно потерял за сутки 11,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Падение котировок оказалось особенно серьезным в секторе производителей предметов роскоши. Так, по итогам торгов 23 мая акции самой Louis Vuitton подешевели на пять процентов, Hermes — на 6,54 процента, а Kering (владельца Gucci) — на 2,97 процента. Как отмечает Bloomberg, это связано с опасениями по поводу перспектив спроса на такие товары из-за ослабления экономики США.
Но, несмотря на потери, 192 миллиарда долларов по-прежнему обеспечивают французскому миллиардеру первую позицию в рейтинге самых богатых людей мира.
Впрочем, разрыв между Арно и Илоном Маском, занимающим второе место, сократился до 12 миллиардов долларов.
Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
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20 мая, 23:50
 
ЭкономикаСШАБернар АрноLouis VuittonHermesGucci
 
 
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