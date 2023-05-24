https://ria.ru/20230524/kaliningrad-1873903562.html
Калининградская область не будет запрещать работу польских автоперевозчиков
Калининградская область не будет запрещать работу польских автоперевозчиков - РИА Новости, 24.05.2023
Калининградская область не будет запрещать работу польских автоперевозчиков
На Калининградскую область не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний, этот вопрос отработан с МИД и Минтрансом России, заявил... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:47
2023-05-24T16:47
2023-05-24T16:58
калининградская область
польша
экономика
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КАЛИНИНГРАД, 24 мая - РИА Новости. На Калининградскую область не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний, этот вопрос отработан с МИД и Минтрансом России, заявил губернатор области Антон Алиханов в своём Telegram-канале.Госдума во вторник проголосовала за обращение к правительству России с просьбой исключить возможность "выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории РФ". Кроме того, депутаты призвали правительство РФ не заправлять польские грузовики на АЗС по российским розничным ценам. Для них предлагается применять расценки на топливо на уровне цен стран Евросоюза."С учётом нашей географии на регион не будет распространён запрет работы польских транспортных компаний. С коллегами из МИД России и Минтрансом России отработали данный вопрос", - написал Алиханов.Он отметил, что польские перевозчики составляют 15-18% от иностранных перевозчиков, которые доставляют грузы в Калининградскую область.
https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, польша, экономика
Калининградская область, Польша, Экономика
Калининградская область не будет запрещать работу польских автоперевозчиков
Алиханов: запрет работы польских автоперевозчиков не коснется Калининградской области