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В Хабаровске у бывшего полицейского изъяли квартиру, купленную за взятки

В Хабаровске у бывшего полицейского изъяли квартиру, купленную за взятки - РИА Новости, 24.05.2023

В Хабаровске у бывшего полицейского изъяли квартиру, купленную за взятки

Суд в Магадане принял решение об изъятии квартиры в Хабаровске у экс-полицейского, обвиняемого во взяточничестве, сообщает прокуратура Магаданской области. РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T04:46

2023-05-24T04:46

2023-05-24T04:59

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МАГАДАН, 24 мая — РИА Новости. Суд в Магадане принял решение об изъятии квартиры в Хабаровске у экс-полицейского, обвиняемого во взяточничестве, сообщает прокуратура Магаданской области. Ранее бывшему сотруднику регионального управления ГИБДД УМВД России предъявили обвинение получении взяток в крупном размере и превышении должностных полномочий. По версии следствия, за покровительство и попустительство по службе в интересах организаций, осуществляющих перевозки опасных и крупногабаритных грузов, злоумышленнику давали деньги и топливные талоны на сумму свыше одного миллиона рублей."Установлено, что в 2021 году обвиняемый приобрел квартиру в Хабаровске стоимостью 7,7 миллионов рублей, при этом оформил сделку купли-продажи на свою бывшую жену в целях уклонения от декларирования крупных расходов и возможных мер ответственности. Несмотря на доводы ответчицы о предоставлении ей прямыми родственниками беспроцентного займа, прокуратурой предъявлены исчерпывающие доказательства отсутствия у них для этого финансовой возможности. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора области и обратил взыскание на квартиру", — отметили в прокуратуре.Уточняется, что уголовное дело в отношении бывшего полицейского направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20230519/arest-1872981452.html

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