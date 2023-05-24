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Глава Минобороны Норвегии поддержал обучение украинцев пилотированию F-16 - РИА Новости, 24.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:57 24.05.2023
https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873968142.html
Глава Минобороны Норвегии поддержал обучение украинцев пилотированию F-16
Глава Минобороны Норвегии поддержал обучение украинцев пилотированию F-16 - РИА Новости, 24.05.2023
Глава Минобороны Норвегии поддержал обучение украинцев пилотированию F-16
Норвегия поддерживает подготовку и обучение украинского персонала на истребителях F-16, заявил в интервью министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам. РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T21:57
2023-05-24T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
норвегия
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Норвегия поддерживает подготовку и обучение украинского персонала на истребителях F-16, заявил в интервью министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам. Как сообщила телерадиокомпания NRK, норвежские самолеты F-16 завершили свою миссию для сил норвежской обороны в 2022 году. На смену им пришли истребители F-35. "Норвегия рассмотрит различные способы внести свой вклад в обучение украинского персонала на истребителе F-16", - сказал Грам в интервью NRK. Он добавил, что правительство Норвегии поддерживает такую инициативу. Власти страны сейчас рассматривают вопрос о том, как они могут внести свой вклад в обучение и подготовку украинских пилотов. Как передает телекомпания, украинские пилоты уже проходят обучение по использованию истребителей F-16 в Польше и некоторых других странах, а на этой неделе Дания объявила, что хочет сыграть ключевую роль в подготовке украинских пилотов истребителей. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html
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в мире, россия, украина, норвегия, дмитрий песков, сергей лавров, нато, f-35, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Норвегия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, F-35, F-16
Глава Минобороны Норвегии поддержал обучение украинцев пилотированию F-16

Глава Минобороны Норвегии Грам поддержал обучение украинцев пилотированию F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Норвегия поддерживает подготовку и обучение украинского персонала на истребителях F-16, заявил в интервью министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам.
Как сообщила телерадиокомпания NRK, норвежские самолеты F-16 завершили свою миссию для сил норвежской обороны в 2022 году. На смену им пришли истребители F-35.
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"Норвегия рассмотрит различные способы внести свой вклад в обучение украинского персонала на истребителе F-16", - сказал Грам в интервью NRK.
Он добавил, что правительство Норвегии поддерживает такую инициативу. Власти страны сейчас рассматривают вопрос о том, как они могут внести свой вклад в обучение и подготовку украинских пилотов.
Как передает телекомпания, украинские пилоты уже проходят обучение по использованию истребителей F-16 в Польше и некоторых других странах, а на этой неделе Дания объявила, что хочет сыграть ключевую роль в подготовке украинских пилотов истребителей.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаНорвегияДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОF-35F-16
 
 
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