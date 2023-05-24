https://ria.ru/20230524/istrebitel-1873893469.html

Итальянский генерал сообщил плохие новости для Украины

Итальянский генерал сообщил плохие новости для Украины - РИА Новости, 24.05.2023

Итальянский генерал сообщил плохие новости для Украины

Искать инструкторов для обучения украинцев на F-16 в Италии странно, ни один местный пилот не садился за штурвал истребителя уже более 11 лет, приводит La... РИА Новости, 24.05.2023

2023-05-24T16:10

2023-05-24T16:10

2023-05-24T16:46

в мире

украина

сша

италия

f-16

специальная военная операция на украине

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Искать инструкторов для обучения украинцев на F-16 в Италии странно, ни один местный пилот не садился за штурвал истребителя уже более 11 лет, приводит La Repubblica слова генерала и бывшего начальника главного штаба ВВС Леонардо Трикарико."У нас были отличные инструкторы, но сегодня они разбросаны по разным подразделениям, а многие уже на пенсии. Придется снова связаться с ними и спросить, хотят ли они вернуться на службу. Затем нужно провести процедуру повторного ознакомления с машиной. Только после этого станет понятно, можно ли задействовать их в обучении украинцев", — пояснил он.По мнению Трикарико, странно делать выбор в пользу итальянских пилотов в отставке, когда практически вся Европа находится на стороне Украины и готова оказывать ей всяческую поддержку.На недавнем саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы по обучению украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html

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в мире, украина, сша, италия, f-16, джо байден, владимир зеленский, джейк салливан, g7