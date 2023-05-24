https://ria.ru/20230524/istrebitel-1873893469.html
Итальянский генерал сообщил плохие новости для Украины
Итальянский генерал сообщил плохие новости для Украины - РИА Новости, 24.05.2023
Итальянский генерал сообщил плохие новости для Украины
Искать инструкторов для обучения украинцев на F-16 в Италии странно, ни один местный пилот не садился за штурвал истребителя уже более 11 лет, приводит La... РИА Новости, 24.05.2023
2023-05-24T16:10
2023-05-24T16:10
2023-05-24T16:46
в мире
украина
сша
италия
f-16
специальная военная операция на украине
джо байден
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473857_0:61:2905:1695_1920x0_80_0_0_ab45c59dffad0189fc5c89fee9cb7c69.jpg
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Искать инструкторов для обучения украинцев на F-16 в Италии странно, ни один местный пилот не садился за штурвал истребителя уже более 11 лет, приводит La Repubblica слова генерала и бывшего начальника главного штаба ВВС Леонардо Трикарико."У нас были отличные инструкторы, но сегодня они разбросаны по разным подразделениям, а многие уже на пенсии. Придется снова связаться с ними и спросить, хотят ли они вернуться на службу. Затем нужно провести процедуру повторного ознакомления с машиной. Только после этого станет понятно, можно ли задействовать их в обучении украинцев", — пояснил он.По мнению Трикарико, странно делать выбор в пользу итальянских пилотов в отставке, когда практически вся Европа находится на стороне Украины и готова оказывать ей всяческую поддержку.На недавнем саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил Владимиру Зеленскому планы по обучению украинских летчиков пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты ВСУ и в каком количестве.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230524/istrebiteli-1873775989.html
украина
сша
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473857_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_e3ea74ff670ca022ef22df237caf8422.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, италия, f-16, джо байден, владимир зеленский, джейк салливан, g7
В мире, Украина, США, Италия, F-16, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, G7
Итальянский генерал сообщил плохие новости для Украины
Итальянский генерал Трикарико: у Рима нет инструкторов для обучения ВСУ управлению F-16